TÜBİTAK Başkanı Mandal, Tokat'ta öğrencilere kitap dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜBİTAK Başkanı Mandal, Tokat'ta öğrencilere kitap dağıttı - Son Dakika

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Tokat'ta öğrencilere kitap dağıttı

6 saat önce

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından öğrencilere yönelik hazırlanan kitap setleri, Tokat'ta dağıtıldı.

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Tokat'ta öğrencilere kitap dağıttı, System.String[]

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından öğrencilere yönelik hazırlanan kitap setleri, Tokat'ta dağıtıldı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Tokat'ta okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise genelindeki tüm okullarımızı TÜBİTAK'ın kitap setleriyle buluşturuyoruz. Bundan heyecan duyuyoruz. Sadece ilimiz için değil ülkemiz için ilk" dedi.

Tokat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Kitap Tokat Projesi' kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik TÜBİTAK tarafından hazırlanan 245 farklı kitabın bulunduğu kitap setlerinin dağıtım töreni yapıldı. Törene Tokat Valisi Ozan Balcı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

İl genelindeki 873 okula kitapların verildiğini belirten TÜBİTAK Başkanı Mandal, "Tokat'ta okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise genelindeki tüm okullarımızda öğrencileri TÜBİTAK'ın kitap setleriyle buluşturuyoruz. Biz bundan büyük heyecan duyuyoruz. Sadece ilimiz için değil ülkemiz için ilk. İnşallah bunun devamı diğer illerimizden de gelecek. Geleceğimiz; gençlerimiz, öğrencilerimiz. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması ancak bilgi ile olacak teknoloji ile olacak. Bunun da başı öncelikle okumak. Şu an 245 farklı kitap, 871 okulumuzda, toplam 60 bin kitap okullarımızda öğrencilerimiz ile buluşacak" diye konuştu.

Çocukların her zaman desteklenmesi gerektiğini belirten Vali Balcı ise " Türkiye'de bugün ilki gerçekleştiriyoruz. TÜBİTAK'ımız devletimizin, milletimizin göz bebeği kurumumuz. Çok güzel kitaplar hazırlamışlar. Biz de istedik ki bu kitap setleriyle Tokat'ın bütün çocukları, öğrencileri buluşsun. Bizler de bir çalışma yaparak, yerel imkanlarımızı birleştirerek, Tokat'taki tüm okullara TÜBİTAK kitap setlerini aldık. 60 bin öğrencimiz ile buluşturduk. Bu Türkiye'de bir ilk. Tokat'ta, TÜBİTAK kitap setleri olmayan okul yok" dedi.


Türkiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Özbekistan ile ilişkiler gelişiyor! Türkiye'de ilk Özbek baharat markası kuruluyor
Belediyede şoför olan Niler Albayrak: Bir dönem cinsel ilişki işçiliği yaptım Milli Stinger ile TSK'nın envanteri güçlenecek Almanya'da polise bıçakla saldırmaya çalışan Türk öldürüldü

Son Dakika Haberleri
21:06 Akar-Esper görüşmesinde, Irak'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede iki ülkeyi ilgilendiren... - Son Dakika
21:04 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü. - Son Dakika
21:00 Adres bilgileri gülümseten kargo ortaokul öğrencisinin çıktı - Son Dakika
20:58 Kütahya ve bazı ilçelerinde eğitime kar engeli - Son Dakika
20:58 Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı - Son Dakika
20:42 John Bolton, Senato'daki azil oturumunda ifade vermeye hazır - Son Dakika
20:08 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 21:11:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜBİTAK Başkanı Mandal, Tokat'ta öğrencilere kitap dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]