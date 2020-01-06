TÜBİTAK Başkanı Mandal, Tokat'ta öğrencilere kitap dağıttı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜBİTAK Başkanı Mandal, Tokat'ta öğrencilere kitap dağıttı (2) - Son Dakika

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Tokat'ta öğrencilere kitap dağıttı (2)

6 saat önce

'AKILLI SİSTEMLERLE YÖNETİLEN ŞEHİRLER OLUŞACAK'TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nce 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşiye katıldı.

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Tokat'ta öğrencilere kitap dağıttı (2), System.String[]

'AKILLI SİSTEMLERLE YÖNETİLEN ŞEHİRLER OLUŞACAK'

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nce 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşiye katıldı. Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin'in açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen TÜBİTAK Başkanı Mandal, gelecek teknolojileri konusunda sunum yaptı. Mandal, sunumunun ardından öğrenci ve öğretim üyelerinin sorularını cevapladı. Bir öğretim görevlisinin sunumuyla ilgili sorusu üzerine TÜBİTAK Başkanı Mandal, şöyle konuştu:  "Gelecekte polis ve askeri kuvvetlerin ötesinde, akıllı sistemlerle yönetilen şehirler oluşacak. Gelecek hafta Türkiye'de ilk kez Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde, Türkiye'yi topyekun içine alan akıllı şehirler ve belediyeler toplantısı yapılacak. Gelecekte bunun içine bakıldığında 'akıllı' kavramı, bizde hala moda bir kavram. Yani makyajlı bir kavram. Akıllı dediğiniz zaman siz iyi bir şey yapıyorsunuz. Akıllı kavramını sadece bir dijitalleşme olarak görüyorsak biz çoktan kaybettik. O yüzden akıllı kavramını çok iyi anlayıp yani etik değerleri ile aynı zamanda kültürü ile coğrafyası ile değerlendirilmeli. O yüzden niçin Tokat akıllı tarımda, akıllı şehirleşmede, akıllı güvenlikte örnek şehir olmasın? Bunun içim yatırıma gerek yok, sadece bir vizyona ve topyekun çalışmaya ihtiyaç var."


Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde
Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler BUDO, İDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi

Son Dakika Haberleri
00:16 Mersin'de otomobil kanala devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
00:16 Yemenli Bakan: "Husiler insani yardım yüklü 440 kamyonu yağmaladı" - Son Dakika
00:16 Isparta'da eğitime kar engeli - Son Dakika
00:14 ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'a yeni cinsel taciz suçlaması - Son Dakika
00:07 Isparta ve 8 ilçesinde okullara kar tatili - Son Dakika
23:43 Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde - Son Dakika
22:45 Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 00:19:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜBİTAK Başkanı Mandal, Tokat'ta öğrencilere kitap dağıttı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]