Son Dakika Haberleri: TÜBİTAK Başkanı Mandal, üniversitede ders verdi (2)- Yeniden
Son Dakika Güncel TÜBİTAK Başkanı Mandal, üniversitede ders verdi (2)- Yeniden - Son Dakika

TÜBİTAK Başkanı Mandal, üniversitede ders verdi (2)- Yeniden

6 saat önce

Sayın Yazı İşleri Müdürlerine, 'TÜBİTAK Başkanı Mandal, üniversitede ders verdi' başlıklı haberimizde, TÜBİTAK Başkanı'nın adı Prof.Dr. Hasan Mandal olarak düzeltilmiştir.

TÜBİTAK Başkanı Mandal, üniversitede ders verdi (2)- Yeniden, System.String[]

Sayın Yazı İşleri Müdürlerine,

'TÜBİTAK Başkanı Mandal, üniversitede ders verdi' başlıklı haberimizde, TÜBİTAK Başkanı'nın adı Prof.Dr. Hasan Mandal olarak düzeltilmiştir.

--------------------------------------------------------

(YENİDEN)

Cavit AKGÜN/MUĞLA, - TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) 2019- 2020 akademik yılı nedeniyle düzenlenen törende 'Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirilmesi-TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler' konulu ders verdi.

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen  etkinliğe TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal'ın yanı sıra, Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, MSKÜ Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Baro Başkanı Av. Cumhur Uzun, daire müdürleri, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Anabilim Dalı öğrencilerinin oluşturduğu koro tarafından müzik dinletisi sunuldu. MSKÜ Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, AK Parti Milletvekili Yelda Gökcan ile Vali Esengül Civelek, günün ve anlam önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmaların ardından puan türlerine göre üniversiteye ilk üç derecede yerleşen öğrencilere protokol üyeleri tarafından belgeleri takdim edildi.

TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal, 'Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirilmesi-TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler' konulu ders verdi. Prof.Dr. Mandal, bilgi ve teknoloji üretimi konusunda dünyadaki değişim, gelişim ve yenileme süreçlerine değinerek, fon sağlayıcılar ile araştırmacılar arasında ilişkisi kurulamadığı takdirde başarıya ulaşmanın zorluğuna dikkat çekti. Bilimsel yayın ve patent başvurularında Türkiye'nin hızlı bir yükselişe geçtiğini ifade eden Mandal, TÜBİTAK'ın yeni destek programları hakkında da bilgi verdi. Mandal, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin tarım ve gıda alanları başta olmak üzere çevre ve enerji alanlarında profesyonelleştiğine dikkat çekerek, üniversitenin bu başlıkları dijital teknoloji ile birleştirerek yeni projeler oluşturabileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından MSKÜ Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Çiçek, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'a plaket takdim etti.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Instagram fenomenlerini korkutan algoritma değişikliği
Erdoğan'ın Trump'a verdiği Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı kitabın içeriği ortaya çıktı Erdoğan'ın Trump'a verdiği kitapta Türkiye'nin terörle mücadelesi anlatıldı İbrahim Kalın: S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 04:48:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TÜBİTAK Başkanı Mandal, üniversitede ders verdi (2)- Yeniden
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]