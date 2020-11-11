TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, öğrencilerle online buluşacak - Son Dakika

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Girişimcilik ve İnovasyon Seminerlerinin ilk canlı yayın konuğu olacak. Online yayında öğrencilerle bir araya gelecek olan Prof. Dr. Mandal, öğrencilerin lise çağında girişimcilik becerileri kazanması için önerilerde bulunacak.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Girişimcilik ve İnovasyon Seminerlerinin onur konuğu TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal olacak. Prof. Dr. Mandal, 12 Kasım Perşembe günü Saat 17.00'de gerçekleşecek online yayında öğrencilerle bir araya gelerek öğrencilerin lise çağında girişimcilik becerileri kazanması için önerilerde bulunacak. Doğa Koleji Kartal Kampüsü t-MBA Öğretmeni Gülhan Kalyoncu'nun moderatörlüğünde gerçekleşecek canlı yayın kolejin kurumsal YouTube hesabından, isteyen herkes tarafından izlenebilecek.

MUCİTLER ONLINE YAYINDA BULUŞACAK

Öğrencilerin merak ettikleri soruları yöneltebileceği canlı yayın için açıklamalarda bulunan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Proje modelli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizin araştırma ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirip onları hayata hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz, her yıl TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen araştırma projeleri yarışmalarında dereceler elde ediyor. Doğa ve çevre dostu projeler geliştiren, ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler elde eden öğrencilerimizin ilgiyle takip edeceği bir yayın olacak. İTÜ ETA Vakfı Doğa Ailesi olarak Prof. Dr. Hasan Mandal'a katılımları için teşekkür ederiz" dedi.

GİRİŞİMCİLİK BECERİLERİ KAZANIYORLAR

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "t-MBA Girişimcilik ve İnovasyon Seminerlerinde iş dünyasının profesyonelleri, öğrencilerimizle bir araya gelerek girişimciliğin hem toplumsal hem de bireysel faydalarını, girişimciliğin risklerini, başarı hikayelerini ve iş dünyasının güncel konularını öğrencilerimizle paylaşıyorlar. t-MBA Eğitim Modeli ile öğrencilerimizin liderlik ve yönetim becerilerini geliştirip onları hayata hazırlıyoruz" diye konuştu.