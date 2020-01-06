TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Tokat'ta kitap dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Tokat'ta kitap dağıttı - Son Dakika

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Tokat'ta kitap dağıttı

6 saat önce

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kitap Tokat Projesi kapsamında öğrencilere TÜBİTAK kitabı dağıttı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Tokat'ta kitap dağıttı, System.String[]

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kitap Tokat Projesi kapsamında öğrencilere TÜBİTAK kitabı dağıttı.

Mandal, Z Kütüphane'deki kitap dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Tokat'ta 245 farklı kitap türünün 871 okulda tüm öğrencilerle buluşturulmasından büyük heyecan duyduklarını söyledi.

Çocukların ve gençlerin, ülkenin geleceği olduğunu ifade eden Mandal, "Ülkemizin 2023-2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması bilgi, teknoloji, yenilikle olacak. Bunun da başı öncelikle okumak. Valimize böyle bir girişim başlattığı için teşekkür ederim." diye konuştu.

Tokat Valisi Ozan Balcı da proje kapsamında Tokat'ta öğrencilerin her gün bir saat kitap okuduklarına işaret etti.

Türkiye'nin ilk Müstakil Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nin Tokat'ta kurulduğuna işaret eden Balcı, "Zenginleştirilmiş kütüphanesi olmayan anaokulu, ortaokul, lise kalmayacak dedik, 50'ye yakın yapıldı. İnşallah 50 tane daha yapacağız. Dolayısıyla Tokatlı hemşehrilerimiz eğitime dosttur. Kitap konusunda da Türkiye'ye örnek olacaktır. Bu konuda öğretmenlerime ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Törene, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ve protokol üyeleri katıldı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Gaziosmanpaşa Üniversitesindeki "kariyer günleri" etkinliğine de katıldı.

Balcı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:00 Kaynak: AA
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