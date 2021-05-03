TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: "Yerli aşıda şu ana kadar bir yan etki gözükmedi" - Son Dakika

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: "Yerli aşıda şu ana kadar bir yan etki gözükmedi"

03.05.2021 16:22

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: "Yerli aşıda şu ana kadar bir yan etki gözükmedi" Kocaeli'nin Gebze ilçesinde araştırma ve geliştirme çalışmalarının devam ettiği yerli aşı hakkında açıklamalarda bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: "Yerli aşıda şu ana kadar bir yan etki gözükmedi"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde araştırma ve geliştirme çalışmalarının devam ettiği yerli aşı hakkında açıklamalarda bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, aşının yıl sonuna doğru Faz3 çalışmalarının tamamlanmasını planladıklarını ve bununla birlikte de üretime hazır hale gelineceğini söyleyerek, "Biz de bu hafta sonu inşallah 2. dozlarımızı olacağız. Sonrasında hemen bunların tetkikleri yapılacak. Şu ana kadar bir yan etki gözükmedi. Ama daha ayrıntılı tetkikleri yapılacak" dedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü'nde, yerli aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yıl sonuna doğru aşının Faz3 çalışmalarının tamamlanmasını hedeflediklerini ve ilk olarak Türkiye'de daha sonra tüm dünyada insanların kullanımına sunulacağını belirtti.

"Türkiye'deki tüm bilim insanlarının bu çatı altında buluştuğu bir yapı"

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Hasan Mandal, süreci en güvenilir be şeffaf bir şekilde paylaşmayı tercih ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Mandal, "Yine bu süreçte bir güven unsurunun olması noktasında da madem bu aşılar gerçekten güvenilir, o zaman bunun ilk önce kendimizde uygulanmasını istedik ve Covid-19 Türkiye Platformu kapsamında geliştirilen aşılarımızın ilkinde bakanımız ve ben gönüllü olduk. Dolayısıyla bunlar bizim ilk mesajız; biz bu süreci güvenilir ve şeffaf bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Covid-19 Türkiye Platformu, TÜBİTAK'ın koordine ettiği süreç TÜBİTAK'ın kendisinin yaptığı değil, Türkiye'deki tüm bilim insanlarının bu çatı altında buluştuğu bir yapı. Yani 49 kuruluştan, üniversite, sanayi ve kamu araştırma merkezleri 436 tane araştırmacımızın, bunun içerisinden 213 tanesi genç öğrencilerimiz, bir araya geldiği ve birlikte çalışmayla birlikte başaracağımız, yani bir seferberlik ruhuyla gerçekleşen bir yapı" diye konuştu.

"Şu ana kadar bir yan etki gözükmedi"

Bu çalışmanın içinde 17 araştırma projesinin 7'sinin aşı çalışmaları olduğunun altını çizen Prof. Dr. Mandal, "Bunun üçünde daha hızlı ilerledik. Bu 3 çalışmanın birisi ben ve bakan beyin de gönüllü olduğu virüs benzeri parçacık aşımızla Faz1 çalışmaları 27 Mart tarihinde başladı ve inşallah bu hafta sonunda Faz1 çalışmaları tamamlanacak. Biz de bu hafta sonu inşallah 2. dozlarımızı olacağız. Sonrasında hemen bunların tetkikleri yapılacak. Şu ana kadar bir yan etki gözükmedi. Ama daha ayrıntılı tetkikleri yapılacak. Bu sefer de etkililiğinin çalışmaları için Faz2 çalışmaları ay sonunda başlayacak. 25 Nisan tarihinde de diğer bir aşı adayımız olan yenilikçi inaktif aşı için de çalışmalarımız başladı, Faz1 çalışmaları. İnşallah yakın zamanda da Adenovirüs tipi aşımızda da Faz1 çalışmalarımıza başlamış olacağız. Yani bu şekilde 7 aşımızdan üçünde daha hızlı bir şekilde ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

"Faz3 çalışması tamamlandığında üretime hazır hale gelmiş olacağız"

Bazen kamuoyunda 'Net cevaplar verilemiyor' diye serzenişlerde bulunulduğunu aktaran Prof. Dr. Mandal, "Bu bir araştırma çalışması. Tüm dünyada da bu şekilde yürütülüyor. Planlandığı şekliyle bizim Faz1 için en erken aşımız Haziran ayında, Ağustos ayında Faz3 çalışmamız ve inşallah Kasım ayına doğru geldiğimizde Faz3 çalışmamızın tamamlanıp erken kullanım, acil kullanım izniyle kitlesel olarak önce ülkemize daha sonra tüm insanlığa sunulması için biz bir planlama, gayret, çaba ve sorumluluk içerisindeyiz. Bu konuda aşı firmalarımız yoktu bu çalışmaya 1 yıl önce başladığımızda ama biyoteknolojik ilaç üretimine yönelik firmalarımız vardı. Bu firmalarımız sağ olsunlar onlar da bir gayret ve çabayla kendilerini aşı üretimine dönüştürdüler ve şu an en azından bahsettiğimiz VLP aşımızı üretecek firmamız gerekli altyapısının tüm hazırlıklarını yaptı. Zaten Faz1, Faz2, Faz3 için üretebiliyor ama daha büyük ölçekte üretimin gerçekleşmesi için Haziran, Temmuz aylarında bunun tüm sürecini tamamlamış olacak ve inşallah Faz3 çalışması tamamlandığında aynı zamanda da üretime hazır hale gelmiş olacağız" şeklinde konuştu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: Yerli aşıda şu ana kadar bir yan etki gözükmedi
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: Yerli aşıda şu ana kadar bir yan etki gözükmedi
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: Yerli aşıda şu ana kadar bir yan etki gözükmedi
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: Yerli aşıda şu ana kadar bir yan etki gözükmedi

İhlas Haber Ajansı, Kocaeli, Türkiye, Gebze, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: 'Yerli aşıda şu ana kadar bir yan etki gözükmedi' - Son Dakika


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