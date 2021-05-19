TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan'ı ziyaret etti - Son Dakika

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile görüştü.

Özkan'dan Akdeniz Üniversitesinde yürütülen projeler hakkında bilgi alan Mandal, üniversitelerin yapmış olduğu araştırmalara ve projelere destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Mandal, Akdeniz Üniversitesinin gerek sağlık alanında gerek bilimsel alanda yaptığı çalışmalarla Türkiye'ye ve dünyaya adını duyurmuş güzide üniversitelerden biri olduğunu vurguladı.

Başarılı nakiller yapıldığını kaydeden Mandal, "Prof. Dr. Ömer Özkan hocamızın ve Rektörümüz Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın yaptığı nakiller, Türkiye'de ve dünyada ilk olma özelliği taşıyor." ifadesini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Özkan da ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, bilime, bilgiye, teknolojiye, araştırma ve geliştirmeye yönelik çalışmalara hızla devam ettiklerini belirtti.

Mandal, rektörlük ziyaretinde, Özkan'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Prof. Dr. Ömer Halil Çolak, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanı Doç. Dr. Rukiye Dilli ile görüştü.