Tübitak Başkanı Prof. Dr. Mandal'dan Etü Rektörü Prof.dr. Çakmak'a Ziyaret
1 saat önce
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı makamında ziyaret etti.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Erzurum Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı makamında ziyaret etti.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaymaz
ve Genel Sekreter
Doç. Dr. Tuba Yetim' de TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ı karşılamak için hazır bulundular. Ziyarete Atatürk Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı
da eşlik etti.
Rektörü Prof. Dr. Çakmak, konuklarıyla bir süre sohbet ettikten sonra ziyaret edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi sonrasında sona erdi. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:54 Kaynak: İHA
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