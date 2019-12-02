TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal doğduğu mahallede öğrencilere bilim ve teknolojiyi anlattı...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, popüler teknolojilerin her zaman dönüştürücü etki yapmadığını ifade ederek, "Dünyada yapay zeka popüler görülürken, akıllı enerji şebekelerinin dönüştürücü etki yapacağı belirtiliyor." dedi.

Mandal, "TÜBİTAK Bilim Söyleşileri" kapsamında, Eskişehir merkez Odunpazarı ilçesinde doğduğu mahalledeki öğrencilerle Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda, Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

"Kariyer Planlaması ve Başarı" konulu söyleşide bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak kendi hayatından örnekler veren Mandal, çalışmanın ve hayal kurmanın anahtar kavramlar olduğunu söyledi.

Doğduğu, ilk, orta ve lise eğitimini tamamladığı Eskişehir'de başlayan ve TÜBİTAK başkanlığına uzanan kariyer yolculuğunu anlatan Prof. Dr. Mandal, kendisinin de bir TÜBİTAK bursiyeri olduğunu dile getirdi.

Bilim ve teknoloji farkındalığı yüksek, disiplinleri aşan bireylerin önemine değinen Mandal, "Popüler teknolojiler her zaman dönüştürücü etki yapmıyor. Dünyada yapay zeka popüler görülürken, akıllı enerji şebekelerinin dönüştürücü etki yapacağı belirtiliyor." dedi.

TÜBİTAK Bilim Söyleşileri

Prof. Dr. Mandal, bu söyleşilerin, bilim insanlarını öğrencilerle buluşturarak toplumda bilim farkındalığını ve popüler bilim okuryazarlığını artırmayı hedefleyen etkinlikler olduğunu söyledi.

Bu etkinlikler çerçevesinde temel bilimler, sosyal bilimler, teknoloji, mühendislik, sanat ve tasarım konularında farkındalık oluşturmanın yanı sıra hedef kitlenin bilimsel konuları, kavramları ve süreçleri alanında uzman bir konuşmacının deneyimlerinden yola çıkarak anlamasına imkan sağlamanın amaçlandığını söyleyen Mandal, TÜBİTAK'ın 2014'ten bu yana yürüttüğü ve 400'e yakın etkinlikle 65 binden fazla öğrenciye ulaştığı söyleşileri daha da yaygınlaştırmak için çalıştıklarını belirtti.

Geleceğin teminatı olan öğrencileri bu ay sonuna kadar 81 ilde 955 söyleşide bilim insanları ile buluşturacaklarına dikkati çeken Mandal, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK Bilim Söyleşileri için hazırlanan portalda (bilimsoylesileri.tubitak.gov.tr), 2019 yılı ikinci başvuru döneminde, çeşitli üniversitelerden konuşmacı olmak isteyen 748 öğretim üyesi ve etkinliklere ev sahipliği yapmak isteyen 81 şehirden toplam bin 54 kurum, hazırlanan çevrim içi başvuru sistemi ile etkinlik tercihlerini oluşturdu. Başvurular arasında birbirleri için uygun olanlar, zaman, yer, hedef kitle ve söyleşi konusu tercihlerine göre kontenjanlar dahilinde eşleştirildi. Tercihlerin uyuşmaması nedeniyle eşleştirme yapılamayan konuşmacı ve kurum temsilcilerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz."

Prof. Dr. Hasan Mandal, 31 Aralık'a kadar sürecek binden fazla etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, Bilim ve Sanat Merkezleri ile Bilim Merkezlerinin ev sahipliği yapacağı bilgisini paylaştı.

Bilim Söyleşileri için belirli zamanlarda başvuruların alındığına işaret eden Mandal, "Bir sonraki başvuru döneminin şubat ayında olması planlanıyor. Konuşmacı olmak isteyen bilim insanları ve etkinliklere ev sahipliği yapmak isteyen kurumlar, başvuru ve ayrıntılı bilgi için TÜBİTAK Bilim Söyleşileri portalını ziyaret edebilir." diye konuştu.