TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, MTÜ'de "Kariyer ve Marka Sohbetlerine" katıldı

Üniversitenin Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliklere AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Selim Karsavuranoğlu, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut,İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanayiciler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut,"Kariyer ve marka Sohbetleri" etkinliğini düzenlemedeki amacımız öğrencilerimizi kendi alanlarında birikim ve tecrübelere sahip rol model şahsiyetlerle buluşturmak olduğunu belirterek, "Bu bağlamda gerek akademik çalışmalarıyla, gerek idari çalışmalarıyla, gerek sanayi-üniversite işbirliği projeleriyle, uluslararası kimliği ile bilim dünyamıza önemli katkılar sunan TÜBİTAK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Hasan Mandal hocamızı üniversitemizde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi.

-Rektör Karabulut, "Ülkemizin istikbali ve istikrarı için bilim üretmeyi görev edindik"

Prof. Dr. Karabulut, "Malatya Turgut Özal Üniversitesi; Ulusal ve uluslarası alanda faaliyet gösteren, araştıran ve üreten akademik kadro gücüyle, yüksek öğretimde ülkemizin istikbali ve istikrarı için bilim üretmeyi görev edinmiştir. Üniversitemiz aynı zamanda;dünyadaki gelişmeleri iyi tanıyan, geleceğe yönelik sorunlar ve talepleri tahlil eden, teknolojiyi kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen bir bilim merkezi olmayı hedeflemektedir. Üniversitemiz; 'Bir elinde Kur'an, bir elinde bilgisayar' diyen merhum hemşerimiz Turgut Özal'ın misyon ve vizyonundan hareketle ülkemize ve milletimize hizmet yolunda ilk 5 ayda 4 araştırma merkezinin kuruluşunu tamamlamıştır.Üniversitelerin, yerel dinamikleri uluslararasına taşıma gibi bir görev ve sorumluluğu olduğuna inanıyoruz.Bu bağlam da, ülkemizin en önemli ihraç ürünlerinden olan kayısının yetiştirildiği Malatya'ya bilimsel çalışmalarla katma değer kazandırmak istiyoruz.Başta kanser hastalıklarını önlemede rol oynadığını tespit ettiğimiz Acı kayısı çekirdeği ekstresiniüniversitemiz bünyesinde üretiminiplanlıyoruz. Bu doğrultuda ayrıca;üniversitemiz bünyesinde yaklaşık 600 fidandan oluşan örnek kayısı bahçemiz Ziraat Fakültemiz tarafındanbu yıl oluşturulmuştur. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezleri artık dünyanın bir gerçeği.Avrupa'da ve dünyada,en güçlü ekonomilere ve ileri teknolojiler sahip olan ülkelerde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp konusunda büyük yatırımlar yapılıyor. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi, tedavi uygulamalarının yanında ülkemizin büyük bir potansiyele sahip olduğu bitkisel besin ekstresi konusunda da araştırma, geliştirme ve eğitim çalışması da yürütecektir. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi, uluslararası eğitim işbirliği ile bu konuda ülkemizin uzman ve yetişmiş insan gücüne de katkı sunacaktır. Hedefimiz; milletimizin 2023, 2053 ve 2071 idealleri kapsamında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp konusunda Malatya'nın ülkemizin ve coğrafyamızın eğitim ve araştırma ihtisas merkezi olmasıdır. Malatya Turgut Özal Üniversitesi, yüksek öğretimde ülkemizin istikbali ve istikrarı için bilim üretmeyi görev edinmiştir. İlk 5 aylık çalışma sürecinde uzaktan eğitim merkezi çalışmaları başlatılmış, ilk protokol Sağlık Bakanlığı ile imzalanmıştır. Uluslararası hedef kapsamında ilk işbirliği anlaşmaları, İngiltere'de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Alanında çalışan Kraliyet Londra Tıp Fakültesi ve 3 üniversite ile yapılarak başlamıştır.Çalışmalarımız olumlu gelişmelerle devam etmektedir." ifadelerini kaydetti.

-Tüfenkci, "Kuruluş aşamasını tamamlamak üzereyken Malatya'mıza katkı sağlıyor"

Gümrük ve Ticaret eski bakanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci,etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, "Değerli bir bilim adamını, Türkiye'nin önemli bir gururunu Malatya'da ağırlamak,Malatya Turgut Özal Üniversitemizin genç olmasına rağmen, daha yeni kuruluş aşamasını tamamlamak üzereyken Malatya'mıza katkı sağlayacak, değer sağlayacak bilim adamlarımızı, Malatya'ya getirerek etkinlik yapması da bizi ayrıca memnun ediyor." dedi.

-"MTÜ'nün kuruluşuna katkı vermeye çalıştım"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, geleceği şekillendiren 5 büyük etkinin;hızlı kentleşme, nüfus artışı, iklim değişikliği ve kaynakların tükenmesi, küresel ekonomik gücün el değiştirmesi ve çığır açan teknolojik değişimler olduğunu belirtti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin tematik üniversite olması için YÖK Başkan Vekilliği döneminde katkı vermeye çalıştığını ifade eden Prof. Dr. Mandal, "Burada bulunmak beni ayrıca sevindiriyor. Gelecekteki gıda odaklı süreçler, bizim ülkemizde ne yazıkkı öğrencilerin yakın zamana kadar tercih etmediği programlar, ama ne fazla iklim değişikliği ve kaynakların tükenmesinin altında konuşulan gıdaya talebine karşı olan ihtiyaç." dedi.

-"İlişki ve işbirliği yönetimi sürecini doğru yöneten başarılı olacak"

Küresel rekabette yer almak için teknolojik değişimlerin şart olduğunu ifade eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, Yapay Zeka Kaynaklı gelişimin 2030 yılında 15.7 trilyon dolar'lık potansiyel artışa sahip olacağının konuşulduğunu ve bunu en çok başaracak ülkenin başında ise Çin'in geldiğinin söylendiğini kaydetti.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 1960'larda üretim üstünlüğü ile, 1970'ler de maliyet üstünlüğü ile 1980'ler de kalite üstünlüğü ile, 1990'lar da hız üstünlüğü ile,2000'ler de bilgi üstünlüğü ile rekabet edildiğini ifade ederek 2010-2020'leriçin ise anahtar rekabetteki kavramın işbirliğine yönelik bilgi üstünlüğü ile rekabet olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Mandal, "Bir süreç devam edecekse mutlaka ilişki ve işbirliği yönetimi sürecini doğru yöneten kurumların başarılı olacağı bir dönemdeyiz." dedi.

-"Türkiye sanayisi orta yüksek teknoloji grubuna geçiş sürecinde"

"Bölgenin ihtiyaçları noktasında bakıldığı zaman tarım odaklı, gıda odaklı sektörlerde bizim ne yazıkki başarı öykülerimiz sınırlı." diyen Prof. Dr. Mandal, "Türkiye'de 2017 yılında Ar-Ge harcaması 2016 yılına göre yüzde 5 arttı. 2006-2017 arasında Ar-Ge harcaması 3 katına çıktı. Türkiye'nin 2017 yılında Ar-Ge'ye ayırdığı kaynak 32 milyar TL, TÜBİTAK'ın 2017 yılı için verdiği kaynak 1.6 milyar TL. 2017 yılında Ar-Ge yoğunluğu 2016 yılına göre yüzde 2 arttı" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Mandal," TÜBİTAK bünyesinde 2018 yılında toplam 27 bin 468 projenin/kişinin desteklenmesine karar verilmiş; 1,9 milyar TL destek aktarılmıştır. 2002 yılında aktarılan tutar 154 milyon TL iken,2018 yılında 12 katına çıkarak 1,9 milyar TL'ye ulaşmıştır.Akademik destek programlarında önemli iyileştirmeler yaptık. Küresel rekabetçilikte ülkemiz 2016'da 137 ülke arasında 53. sırada yer almıştır. Türkiye'nin rekabet ettiği ülkeler Avrupa ve Kuzey Amerika'dan. Ülkemizin yüksek teknoloji grubuna geçiş hedefine odaklanması gerekmektedir.Türkiye düşük teknolojideki oranını gittikçe azaltıyor. Ülkemizin hedef noktası bu. Orta düşük teknolojideki oranını yükseltiyor. En önemli başarısı da dünyada örnek gösterildiği kategori ise orta yüksek teknolojideki başarısının yüzde 20'lerden yüzde 34'lere çıktığı. Türkiye sanayide orta düşük teknoloji grubundan orta yüksek teknoloji grubuna geçiş sürecinde." diye konuştu.

-"Yeterki sizin fikriniz ticarileşsin"

Prof. Dr. Mandal şunları söyledi, "Türkiye'ye algı operasyonlarının yapıldığı bir dönemde Uluslararası Lider Araştırmacılar Programına yoğun ilgi gösteriliyor.Yine; Sanayi Doktora Programında 33 farklı üniversiteden 517 doktora öğrencisinin desteklenmesi kararı alındı. Yeni bir destek modeli ile firmanın araştırmacıya ödeyeceği ücretin yüzde 75'ini biz karşılayacağız. Yeterki sizin fikriniz ticarileşsin." ifadelerini kaydetti.

Prof. Dr. Mandal, endüstri 4.0'ın Almanya'nın marka değeri olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti: "Bazen sanayicilerimiz bunu önemliymiş, kalite kavramı gibi de kullanıyorlar. Esasında endüstri 4.0 dediğiniz her şeyde Almanya'ya atıfta bulunuyorsunuz demek. Cumhurbaşkanımız tarafından söylenen ise milli teknoloji ve dijitalleşen Türkiye. TÜBİTAK olarak dijital Türkiye konusunda katkı vermeye çalışıyoruz ama dünyanın da ne yaptığını da görmemiz lazım."

-MTÜ ve MEM İşbirliği Protokolü İmzaladı

Akademisyenlerden gelen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Mandal, öğrencilerle ise "Kariyer Planlaması ve Başarı" konusunda sohbet etti.

Etkinlikte Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Eğitim işbirliği Protokolü" TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımı ile Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ile Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı arasında imzalandı.

Bu arada, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'u makamında ziyaret ederek üniversitenin projeleri ve çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.