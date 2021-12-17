TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, Tarsus'ta öğrenci ve akademisyenlerle buluştu - Son Dakika

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Tarsus Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Geleceğimizin Gücü Gençlerimizle Birlikte Başaracağız" temalı etkinlik üniversitede gerçekleştirildi.
Etkinlikte, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal öğrenci ve akademisyenlerle buluştu.
Program sonunda Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Mandal'a plaket verdi.
Kaynak: AA
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