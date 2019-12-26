TÜBİTAK BİLGEM ile TUSAŞ arasında MMU testleri için sözleşme imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK BİLGEM ile TUSAŞ arasında MMU testleri için sözleşme imzalandı - Son Dakika Ekonomi

TÜBİTAK BİLGEM ile TUSAŞ arasında MMU testleri için sözleşme imzalandı

6 saat önce

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) arasında, Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi kapsamında üretilecek uçakların radar kesit alanı (RKA) ölçümünün yapılabileceği bir test merkezinin kurulmasına ilişkin...

TÜBİTAK BİLGEM ile TUSAŞ arasında MMU testleri için sözleşme imzalandı, System.String[]

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) arasında, Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi kapsamında üretilecek uçakların radar kesit alanı (RKA) ölçümünün yapılabileceği bir test merkezinin kurulmasına ilişkin sözleşme imzalandı.

TÜBİTAK ve TUSAŞ'tan yapılan açıklamalara göre, söz konusu sözleşmeye imzalar, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Hacı Ali Mantar tarafından atıldı.

Sözleşmeyle TUSAŞ, 20-25 metrelik uçakların testlerini yapabilecek bir altyapı kuracak. 2021'de faaliyete geçmesi planlanan tesisle TÜBİTAK BİLGEM'in RKA Tesisi'nde gerçekleştirilecek radar izi ölçümleri, MMU'nun tasarım ve geliştirilme faaliyetlerinde de kullanılabilecek. Projede komponent seviyesinde görünmezlik ölçüm testleri TÜBİTAK BİLGEM tarafından yapılacak.

Çalışmalar sayesinde hem bu konudaki dışa bağımlılık ortadan kalkacak hem de radar görünmezlik gibi gizli Ar-Ge faaliyetlerinin millileştirilmesi sağlanacak.

" Türkiye'de bir ilk olacak"

Temel Kotil, imza töreninde yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen iş birliğinin önemine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"TÜBİTAK BİLGEM ile Türkiye'nin en önemli projesi MMU için yaptığımız altyapı yatırımı Türkiye'de bir ilk olacak. Sözleşmeyle dünyada yalnızca 4 ülkede olan 5'inci nesil uçak MMU için yapacağımız RKA Tesisi'nin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Ülkemizin en önemli projesinin, geliştirme faaliyetlerine verdiğimiz önem ve gerçekleştirdiğimiz yerli iş birlikleriyle daha iyi olacağına inanıyoruz."

Hacı Ali Mantar da "TUSAŞ ile MMU Projesi kapsamında başlayan yüksek düzeyde iş birliği, sözleşmesi imzalanan RKA Tesisi ile artarak devam ediyor." ifadesini kullandı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:12 Kaynak: AA
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