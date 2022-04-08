TÜBİTAK BİLGEM ve TÜBİTAK SAGE, NATO tarafından test merkezi seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

TÜBİTAK BİLGEM ve TÜBİTAK SAGE, NATO tarafından test merkezi seçildi

08.04.2022 09:48
TÜBİTAK BİLGEM ve TÜBİTAK SAGE, NATO tarafından test merkezi seçildi

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ve TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), yeni teknolojilerin NATO tarafından kullanılması ve geliştirilmesi amacıyla kurulan 'Kuzey Atlantik için Savunma İnovasyon Hızlandırıcısı'na...

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ve TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), yeni teknolojilerin NATO tarafından kullanılması ve geliştirilmesi amacıyla kurulan 'Kuzey Atlantik için Savunma İnovasyon Hızlandırıcısı'na (DIANA) test merkezi olarak seçildi.

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre; TÜBİTAK BİLGEM ve TÜBİTAK SAGE, yeni teknolojilerin NATO tarafından kullanılması ve geliştirilmesi amacıyla kurulan DIANA'ya, test merkezi olarak seçildi. NATO ülkelerindeki yaklaşık 70 merkez arasından seçilen 47 test merkezinden ikisi olmayı başaran TÜBİTAK BİLGEM ve TÜBİTAK SAGE'de, önemli projelerin testleri gerçekleştirilecek.

DIANA NEDİR?

DIANA genel anlamda, kritik teknolojiler üzerinde transatlantik iş birliğini güçlendirecek, birlikte çalışabilirliği teşvik edecek ve yeni kurulan şirketler de dahil olmak üzere akademi ve özel sektörle ilişki kurarak NATO'nun sivil inovasyondan yararlanmasını sağlayacak. DIANA, NATO ülkelerindeki hızlandırıcı ağlar ve test merkezlerini kapsayacak. DIANA, ittifakın yeni teknolojileri daha hızlı adapte etmesini ve benimsemesini sağlayacak, endüstriyel tabanını güçlendirecek ve inovasyon açıklarını kapatarak müttefiklerin birlikte etkin bir şekilde çalışmaya devam edebilmesini sağlayacak. DIANA'nın, Avrupa ve Kuzey Amerika'da ofisler, test merkezleri ve hızlandırıcı unsurlardan oluşması planlanıyor. Test merkezleri, DIANA kapsamında test, değerlendirme ve doğrulama için kavramların ve teknolojilerin getirileceği alanlar olarak tanımlanıyor. Test merkezleri sayesinde DIANA, ittifak genelindeki en önemli zihinlere, varlıklara ve ardından teknolojilere erişim kazanacak. Bilim insanları, mühendisler, teknoloji uzmanları ve girişimciler, kavram ve teknolojilerinin NATO tarafından onaylanmasına bağlı itibarından faydalanacak. DIANA'nın test merkezleri aynı zamanda, yeni standartların doğabileceği ve birlikte çalışabilirliğin, etik ilkelerin ve güvenliğin tasarım yoluyla entegre edileceği bir ortam oluşturacak.


YORUMLAR
500
TSE ile TÜBİTAK BİLGEM arasında siber güvenlik eğitimi alanında iş birliğine gidildi TSE ile TÜBİTAK BİLGEM arasında siber güvenlik eğitimi alanında iş birliğine gidildi Bilge Su Işık kimdir? Bilge Su Işık kaç yaşında, nereli? Bilge Su Işık boyu, kilosu kaç? Bilge Su Işık kimdir? Bilge Su Işık kaç yaşında, nereli? Bilge Su Işık boyu, kilosu kaç? Cüneyt Çakır 'yılın hakemi' seçildi, MHK ve TFF'ye gönderme yaptı! Cüneyt Çakır 'yılın hakemi' seçildi, MHK ve TFF'ye gönderme yaptı!

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜBİTAK BİLGEM ve TÜBİTAK SAGE, NATO tarafından test merkezi seçildi - Son Dakika


Son Dakika
10:53 Demet Akbağ'ın tiyatro özlemi 15 yıl sonra bitti! Sanatçılar usta ismi ön sıradan izledi
10:46 "Tencere alana arsa hediye " kampanyasına katıldı, dolandırıcıların kurbanı oldu
10:39 "Sadece 21 bin TL'lik kahvaltı" demişti: Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a tepkiler çığ gibi büyüyor: Millet yatağa aç giriyor
10:25 Türkçe paylaşım yapan Amerikalı şarkıcı Halsey, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu
10:23 Taksici ile yolcu arasında "kapıyı sert kapattın-telefonda konuştun" kavgası sokağa taştı
10:21 Yer: İzmir! İftar vakti gelip fırının 100 bin TL'lik kasasını çaldılar
10:15 Roma, Norveç takımına elenince sıralamada gerileyen Türkiye Avrupa ligine temsilci gönderemiyor
10:12 Et ve Süt Kurumu'nun kapısı telle bağlandı, Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yaptı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli!
10:06 En zengin 10 Türk belli oldu! Murat Ülker zirvede
00:16 Birce Akalay Sadettin Saran ile aşk yaşadığı iddialarına açıklık getirdi: İmkansız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 11:17:02. #1.12#
SON DAKİKA: TÜBİTAK BİLGEM ve TÜBİTAK SAGE, NATO tarafından test merkezi seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement