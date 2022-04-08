TÜBİTAK BİLGEM ve TÜBİTAK SAGE, NATO tarafından test merkezi seçildi - Son Dakika

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ve TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), yeni teknolojilerin NATO tarafından kullanılması ve geliştirilmesi amacıyla kurulan 'Kuzey Atlantik için Savunma İnovasyon Hızlandırıcısı'na (DIANA) test merkezi olarak seçildi.

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre; TÜBİTAK BİLGEM ve TÜBİTAK SAGE, yeni teknolojilerin NATO tarafından kullanılması ve geliştirilmesi amacıyla kurulan DIANA'ya, test merkezi olarak seçildi. NATO ülkelerindeki yaklaşık 70 merkez arasından seçilen 47 test merkezinden ikisi olmayı başaran TÜBİTAK BİLGEM ve TÜBİTAK SAGE'de, önemli projelerin testleri gerçekleştirilecek.

DIANA NEDİR?

DIANA genel anlamda, kritik teknolojiler üzerinde transatlantik iş birliğini güçlendirecek, birlikte çalışabilirliği teşvik edecek ve yeni kurulan şirketler de dahil olmak üzere akademi ve özel sektörle ilişki kurarak NATO'nun sivil inovasyondan yararlanmasını sağlayacak. DIANA, NATO ülkelerindeki hızlandırıcı ağlar ve test merkezlerini kapsayacak. DIANA, ittifakın yeni teknolojileri daha hızlı adapte etmesini ve benimsemesini sağlayacak, endüstriyel tabanını güçlendirecek ve inovasyon açıklarını kapatarak müttefiklerin birlikte etkin bir şekilde çalışmaya devam edebilmesini sağlayacak. DIANA'nın, Avrupa ve Kuzey Amerika'da ofisler, test merkezleri ve hızlandırıcı unsurlardan oluşması planlanıyor. Test merkezleri, DIANA kapsamında test, değerlendirme ve doğrulama için kavramların ve teknolojilerin getirileceği alanlar olarak tanımlanıyor. Test merkezleri sayesinde DIANA, ittifak genelindeki en önemli zihinlere, varlıklara ve ardından teknolojilere erişim kazanacak. Bilim insanları, mühendisler, teknoloji uzmanları ve girişimciler, kavram ve teknolojilerinin NATO tarafından onaylanmasına bağlı itibarından faydalanacak. DIANA'nın test merkezleri aynı zamanda, yeni standartların doğabileceği ve birlikte çalışabilirliğin, etik ilkelerin ve güvenliğin tasarım yoluyla entegre edileceği bir ortam oluşturacak.