TÜBİTAK, bilim insanlarını TEKNOFEST'te buluşturacak

Yurt dıs¸ında görev yapan ve alanında öne çıkan 96 Türk bilim insanı, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 4'üncüsü düzenlenecek "Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı"nda buluşacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'de son yıllarda uygulanan politika ve stratejilerle bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki çalışmalara hız verildi. Bu çerçevede, TÜBI·TAK'ın ve Türkiye'deki digˆer Ar-Ge paydas¸larının yurt dıs¸ındaki Türk bilim insanlarıyla etkiles¸iminin artırılması için de çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Söz konusu etkinlikler arasında, yurt dıs¸ında görev yapan ve alanında tanınmış Türk bilim insanlarının deneyim ve gözlemlerinden faydalanmak amacıyla düzenlenen "Yurt Dıs¸ındaki Türk Bilim I·nsanları Kurultayı" da bulunuyor.

TEKNOFEST bünyesinde bu yıl 4'üncüsü yapılacak kurultay, 20-21 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Küresel eğilimlere göre yükselen teknolojilerle bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminin etkileştirilmesi konularının tartışılacağı kurultayda, odak grup çalıs¸maları yapılacak ve oturumlarda gerçekleşen bilgi alıs¸veris¸inin sonuçları raporlanacak.

200'e yakın katılımcı buluşacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılması beklenen kurultayda yurt dıs¸ından 96, yurt içinden 100'e yakın bilim insanının yer alması öngörülüyor.

Daha önce 2012, 2013 ve 2015 yıllarında İstanbul'da gerçekleştirilen kurultaylar, farklı aras¸tırma alanlarından dünyanın önde gelen üniversite ve aras¸tırma merkezlerinde görev yapan Türk bilim insanlarıyla Türkiye'deki bilim, teknoloji ve yenilik paydas¸larını bir araya getirmişti.

Kurultaylara yurt içinden üniversite, aras¸tırma merkezi, özel sektör ve kamu kurumları bünyesinde faaliyet gösteren birçok aras¸tırmacı da katkıda bulunmuştu.

Etkinlik bünyesinde TÜBİTAK Uluslararası I·s¸birligˆi Daire Bas¸kanlıgˆı tarafından stant da açılacak.