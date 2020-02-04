TUBİTAK Bireysel Genç Girişimci Desteği tanıtım etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TUBİTAK Bireysel Genç Girişimci Desteği tanıtım etkinliği düzenlendi - Son Dakika

TUBİTAK Bireysel Genç Girişimci Desteği tanıtım etkinliği düzenlendi

6 saat önce

Trakya Üniversitesinde (TÜ) TUBİTAK Bireysel Genç Girişimci Desteği tanıtım etkinliği düzenlendi.

TUBİTAK Bireysel Genç Girişimci Desteği tanıtım etkinliği düzenlendi, System.String[]

Trakya Üniversitesinde (TÜ) TUBİTAK Bireysel Genç Girişimci Desteği tanıtım etkinliği düzenlendi.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından bölgedeki girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve gençlerin teknoloji odaklı girişimciliğe teşvik edilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen "Yeni İşim Girişim Programı" 2020 yılı faaliyetleri başladı.

Program kapsamında, üniversite öğrencilerinin yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirmesini teşvik etmek amacıyla TÜ Mühendislik Fakültesi Mimar Sinan Salonunda TUBİTAK Bireysel Genç Girişimci Desteği Tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan TİM-TEB Girişim Evi'nden Uraz Yekeler, bir iş fikri olmayan üniversite öğrencilerinin girişimcilikten biraz uzak kaldıklarını, düzenledikleri eğitimlerle öğrencilerin teknoloji odaklı iş fikirleri bulmalarına yardımcı olduklarını belirtti.

TUBİTAK Bireysel Genç Girişimci Desteği hakkında öğrencilere bilgi veren Yekeler, desteklerle ilgili soruları da yanıtladı.

Trakya Bölgesi, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:52 Kaynak: AA
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