Son Dakika Haberleri: Tübitak Bölge Finalinde Büyük Başarı

Tübitak Bölge Finalinde Büyük Başarı

1 saat önce

TÜBİTAK 50. Liseler Arası Proje Bölge finalinde Bilecik'in Bozüyük ilçesi okullarından Zehra Ulusay Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin tarih projesi 1'inci, Fen Lisesinin matematik projesi ise 3'üncü oldu.

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TÜBİTAK 50. Liseler Arası Proje Bölge finalinde Bilecik'in Bozüyük ilçesi okullarından Zehra Ulusay Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin tarih projesi 1'inci, Fen Lisesinin matematik projesi ise 3'üncü oldu.

25-27 Şubat tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi'nde yapılan finallerde; Zehra Ulusay Mesleki Teknik Anadolu Lisesi edebiyat öğretmeni Ahmet Demircan'ın danışmanlığında 12. sınıf öğrencisi Habib Kandemir'in yürütmekte olduğu "Vilayet Salnamelerinin Şehir ve Kurum Tarihlerine Katabilecekleri: Bozüyük Örneği (1885-1907)" projesi birinci ve Bozüyük Fen Lisesi matematik öğretmeni İsmail Karışan'ın danışmanlığında 11. sınıf öğrencileri İlayda Okgil ve Ece Nur Soyaltın'ın yürütmekte olduğu "Gören Eller" isimli proje de 3'üncü oldu. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:38 Kaynak: İHA

Uludağ Üniversitesi, Bilecik, Bozüyük, Yenikadinda Gösterme, Yaşam
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