Tübitak Bölge Finalinde Büyük Başarı

TÜBİTAK 50. Liseler Arası Proje Bölge finalinde Bilecik'in Bozüyük ilçesi okullarından Zehra Ulusay Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin tarih projesi 1'inci, Fen Lisesinin matematik projesi ise 3'üncü oldu.

TÜBİTAK 50. Liseler Arası Proje Bölge finalinde Bilecik'in Bozüyük ilçesi okullarından Zehra Ulusay Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin tarih projesi 1'inci, Fen Lisesinin matematik projesi ise 3'üncü oldu.



25-27 Şubat tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi'nde yapılan finallerde; Zehra Ulusay Mesleki Teknik Anadolu Lisesi edebiyat öğretmeni Ahmet Demircan'ın danışmanlığında 12. sınıf öğrencisi Habib Kandemir'in yürütmekte olduğu "Vilayet Salnamelerinin Şehir ve Kurum Tarihlerine Katabilecekleri: Bozüyük Örneği (1885-1907)" projesi birinci ve Bozüyük Fen Lisesi matematik öğretmeni İsmail Karışan'ın danışmanlığında 11. sınıf öğrencileri İlayda Okgil ve Ece Nur Soyaltın'ın yürütmekte olduğu "Gören Eller" isimli proje de 3'üncü oldu. - BİLECİK

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