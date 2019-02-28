Son Dakika Haberleri: Tübitak Bölge Sergisi İnönü'de Açıldı

Tübitak Bölge Sergisi İnönü'de Açıldı

1 saat önce

İnönü Üniversitesinde '50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması' başladı.

Tübitak Bölge Sergisi İnönü'de Açıldı, System.String[]
İnönü Üniversitesinde '50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması' başladı.

Lise öğrenimine devam eden öğrencilerin temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından '50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması' İnönü Üniversitesinde gerçekleştirildi. Biyoloji, fizik, kimya, matematik, değerler eğitimi, teknolojik tasarım, tarih ve Türkçe alanlarında düzenlenen yarışmaya Elazığ, Bingöl, Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'dan da öğrenciler katıldı. Yarışmaya katlan öğrencilerin stantlarını İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile birlikte gezen Malatya Valisi Aydın Baruş öğrenci ve öğretmenlerden projeleri hakkında detaylı bilgiler aldı. Rektör Kızılay, Malatya'dan ilgili dallardan toplam 331 proje başvurusu bulunduğu belirterek diğer iller ile birlikte toplam bin 359 projenin başvurusunun farklı üniversitelerden seçilen jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirilmesi sonucu 100'e düşürüldüğünü söyledi. Juri tarafından seçilen projenin bölge sergisine davet edildiğini kaydeden Kızılay, bunlardan 18 projenin bölge 1.si seçilerek 8-12 Nisan 2019 tarihinde Ankara'da yapılacak olan Türkiye finaline katılmaya hak kazanacaklarını söyledi. Stantları ziyaretinin ardından Vali Aydın Baruş, yarışmacı öğrencilere başarı diledi.

Üniversitedeki programa, Vali Aydın Baruş'un yanı sıra Rektör Yardımcısı ve TÜBİTAK Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da katıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:32 Kaynak: İHA

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