TÜBİTAK bölge sergisine Erzurum damga vurdu - Son Dakika
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TÜBİTAK bölge sergisine Erzurum damga vurdu

6 saat önce

TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi Erzurum'da düzenlendi.

TÜBİTAK bölge sergisine Erzurum damga vurdu, System.String[]

TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi Erzurum'da düzenlendi. 9-11 Mart tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde düzenlenen organizasyon için 10 ilden 12 farklı alanda 1665 proje başvurusu yapıldı. Bin 665 projenin 606 tanesi Erzurum'daki liselerde geliştirilen projeler oldu.


Bölge sergisinde sergilenen 100 projenin 33 tanesi Erzurum'dan davet edildi. Erzurum'u temsil eden 33 projeden 8 proje birincilik, 5 proje ikincilik, 3 proje ise üçüncülük elde etti. Dereceye giren projeler Nenehatun Kültür Merkezinde düzenlenen törenle ödüllendirildi.


TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Türkiye genelinde 12 bölgede her yıl düzenleniyor.Lise öğrencileri tarafından geliştirilen Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı ve Yazılım alanlarındaki projeler önce bölge birinciliği ardından Türkiye birinciliği için yarışıyor.


33 Projeden 16 Derece, 12 Alanda 8 Birincilik


Okullarda proje tabanlı eğitim faaliyetlerinin artmasıyla birlikte Erzurum geçmiş yıllara göre proje başvuru başvuru sayısında, davet edilen proje sayısında ve derece alan proje sayısında rekor kırdı. Erzurum'u temsil eden 33 projeden 16 tanesi derece aldı, 12 alandan 8 tane birincilik elde edildi. Biyoloji, Coğrafya (2), Değerler Eğitimi (2), Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji ve Yazılım alanlarında öğrencilerimizin geliştirdiği 8 proje bölge birincisi seçildi ve Erzurum'u Diyarbakır"da yapılacak olan Türkiye finalinde temsil etme hakkı kazandı. - ERZURUM

Türkiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:00 Kaynak: İHA
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