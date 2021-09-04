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TÜBİTAK çevreye duyarlı araç konusunda gençlerden umutlu - Son Dakika

TÜBİTAK çevreye duyarlı araç konusunda gençlerden umutlu

04.09.2021 15:37

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, 17. Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç ve 1. Liselerarası Elektrikli Araç Yarışları'na ilişkin, "Liseli öğrencilerden benim bu yıl için en çok gördüğüm şu: Kuvvetli bir şekilde 'Biz varız.' diyorlar.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, 17. Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç ve 1. Liselerarası Elektrikli Araç Yarışları'na ilişkin, "Liseli öğrencilerden benim bu yıl için en çok gördüğüm şu: Kuvvetli bir şekilde 'Biz varız.' diyorlar. Bu yıl biz yarışmayı başlattık liseler için ama gelecek yıl hem tasarımlarıyla hem ürettikleri teknolojiyle çok daha iddialı liseli gençleri göreceğimize inanıyorum." dedi.

Mandal, AA muhabirine, EC Elektrikli Araç Yarışları'na 17 yıl önce başladıklarını ve son 4 yıldır da bunu TEKNOFEST ile gerçekleştirdiklerini söyledi.

Önceki yıllarda etkinliği sadece üniversiteli öğrencilerle düzenlediklerine dikkati çeken Mandal, öğrencilerden gelen talep doğrultusunda yarışmaya ilk kez liseleri de dahil ettiklerini dile getirdi.

Mandal, 65 üniversite ve 36 lise takımının yarışmaya katılmaya hak kazandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Liseli öğrencilerimizin araçlarını gördüm, gerçekten üniversiteli öğrencilerle rekabet edecek durumda. Teknik hazırlıklar ve kontroller salı gününden itibaren gerçekleşmeye başladı. Bugün ve yarın da finallerimiz var. Yarınki etabın sonunda yarışmanın kazananı belli olacak. Burada biz hız yarışı yapmıyoruz. Buradaki amaç en verimli, en çok yerli parçayı kullanmış, tasarımı güzel olan aracı belirlemeye yönelik."

Bu yıl ayrıca farklı üniversitelerin bir araya gelerek bir takım oluşturabildiğini belirten Mandal, "Bu yıl bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Artık tek bir üniversitenin ekibi değil, birçok üniversite bir araya gelip kendi takımlarını oluşturdu." diye konuştu.

Lise grubunda 4 kız sürücü bulunduğuna dikkati çeken Mandal, bu konuda sayının hala yetersiz olduğunu dile getirdi.

Mandal, sayıyı artırmak için çalışmaları hızlandırdıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Liseli öğrencilerden benim bu yıl için en çok gördüğüm şu: Kuvvetli bir şekilde 'Biz varız.' diyorlar. Bu yıl biz yarışmayı başlattık liseler için ama gelecek yıl hem tasarımlarıyla hem ürettikleri teknolojiyle çok daha iddialı liseli gençleri göreceğimize inanıyorum. Öğrenciler, sadece eğitim süreciyle değil, üniversitede de bu çalışmayı devam ettirmek istiyorlar. Bu gençlerin ne kadar önünü açarsak o kadar gidebilecek nitelikte."

"Öğrencilere 25 bin lira destek verdik"

Mandal, aracın en önemli bileşenlerinden birinin de lastik olduğunun altını çizerek, görece kaynağı daha çok olan üniversitelerin yurt dışından dahi bunu temin edebildiğini söyledi.

Artık daha eşit şartlarda yarışmayı sağlayabilmek için lise ve üniversitelerdeki bütün araçların lastik ve kemerlerini kendilerinin temin ettiğini belirten Mandal, bunların hepsinin yerli üretim olduğunu dile getirdi.

Öğrencilere yarışma kapsamında 25 bin lira destek verdiklerini ifade eden Mandal, öğrencilerden teknolojiyi sadece yarıştıran değil, bunu geliştiren, tasarlayan ve kendisine sponsor bulabilen çalışmalar beklediklerini anlattı.

Konunun 17 yıl önce farkındalık yaratmak ve alternatif enerjide "Biz de varız" mesajıyla gündeme geldiğini ancak şimdi zorunluluk halini aldığını belirten Mandal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizin iklim koşullarına, yangınlar, seller ve müsilaj gibi sorunlara bütünleşik baktığımızda, iklim odaklı süreçlerimizi doğru yürütmemiz gerektiği bilincindeyiz. Bu sebeple şimdi herkes yeşil mutabakatı, yeşil dönüşümü konuşuyor. Gençlerimizin, ülkemizin milli teknoloji hamlesini, gelecekte dünya ile rekabet edebilecek teknolojileri geliştirme noktasında başarı öykülerini artıracağına inanıyoruz. 2022 sonunda inşallah milli yerli aracımız TOGG, çok daha gündemde olacak ancak gelecekte bu firmada çalışıp belki de aracın bileşenlerini üretecek olan bu arkadaşlarımızdır."

TÜBİTAK çevreye duyarlı araç konusunda gençlerden umutlu
TÜBİTAK çevreye duyarlı araç konusunda gençlerden umutlu
TÜBİTAK çevreye duyarlı araç konusunda gençlerden umutlu
TÜBİTAK çevreye duyarlı araç konusunda gençlerden umutlu

Hasan Mandal, Üniversite, Salı, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜBİTAK çevreye duyarlı araç konusunda gençlerden umutlu - Son Dakika


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