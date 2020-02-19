TÜBİTAK'dan ETÜ'ye destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜBİTAK'dan ETÜ'ye destek - Son Dakika

TÜBİTAK'dan ETÜ'ye destek

7 saat önce

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr.

TÜBİTAK'dan ETÜ'ye destek, System.String[]

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mahmut Tutam'ın "İşbirlikçi Robot İçeren Sipariş-Toplama Depolarının Tasarımının Eniyilenmesi' başlıklı TÜBİTAK-2219 doktora sonrası araştırma başvurusu, ilgili disiplinde uzmanlaşmış panelistlerin değerlendirme sonuçları doğrultusunda Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Araştırma Burs ve Destekleri Grup Yürütme Kurulu'nun 20/01/2020 tarih ve 31 sayılı toplantısında incelenerek desteklenmeye layık görüldü.


Araştırma projesinde, e-ticaretin gelişmesiyle birlikte online alışveriş yapan müşterilerin siparişlerinin aynı-gün veya ertesi-gün teslim edilmesi için işbirlikçi robotların (Pick-n-Go, LocusBots ve Amazon Robotics) kullanıldığı depoların tasarımında iyileştirmeler yapılması planlanmakta. Ayrıca, 2013 yılında Çin tarafından başlatılan The Chinese Belt and Road Initiative (Yeni İpek Yolu) üzerine araştırmalar yapılarak; Türkiye'nin projeye katkısının artırılması için Erasmus Üniversitesi bünyesinde çalışmalar yapan TRAIL, ERIM ve ECBC gibi araştırma gruplarıyla ortak projeler geliştirilmesi hedefleniyor. - ERZURUM

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Saman ithal ediyorlar" sözlerine yanıt: Saman değil, hububat kapçığı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan İran mesajı Erdoğan gazetecilerin darbe sorusuna sert çıktı: Böyle bir şeye siz inanıyor musunuz?

Son Dakika Haberleri
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi
22:17 Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 23:54:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜBİTAK'dan ETÜ'ye destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]