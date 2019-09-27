Son Dakika Haberleri: TÜBİTAK: "Deprem alanındaki projelerin keyfi şekilde reddedildiği iddiaları, 2002'den beri 217...
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TÜBİTAK: "Deprem alanındaki projelerin keyfi şekilde reddedildiği iddiaları, 2002'den beri 217...

26 dakika önce

TÜBİTAK: "Deprem alanındaki projelerin keyfi şekilde reddedildiği iddiaları, 2002'den beri 217 projeyi onaylayan kurullarımıza da büyük haksızlıktır.

TÜBİTAK:

TÜBİTAK: "Deprem alanındaki projelerin keyfi şekilde reddedildiği iddiaları, 2002'den beri 217 projeyi onaylayan kurullarımıza da büyük haksızlıktır."

Deprem, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:42 Kaynak: AA
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