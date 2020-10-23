TÜBİTAK desteğiyle Antep fıstığı kabuğundan süper kapasitör yapmayı hedefliyor - Son Dakika

TÜBİTAK desteğiyle Antep fıstığı kabuğundan süper kapasitör yapmayı hedefliyor

23.10.2020 11:05
TÜBİTAK desteğiyle Antep fıstığı kabuğundan süper kapasitör yapmayı hedefliyor, System.String[]

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde (OKÜ) görevli Dr. Öğr. Üyesi Müslüm Demir, hazırladığı projeyle Antep fıstığı kabuklarının atıklarından hızlı şarj olabilen ve enerjiyi verimli kullanabilecek bir süper kapasitör yapmayı hedefliyor.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde (OKÜ) görevli Dr. Öğr. Üyesi Müslüm Demir, hazırladığı projeyle Antep fıstığı kabuklarının atıklarından hızlı şarj olabilen ve enerjiyi verimli kullanabilecek bir süper kapasitör yapmayı hedefliyor.

OKÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Müslüm Demir, ekip arkadaşlarıyla hazırladığı "Fıstık kabuğu atığından gözenekli karbon üretimi ve süper kapasitörlerde uygulanması" konulu projeyle TÜBİTAK'tan hibe desteği almayı başardı.

Demir, AA muhabirine, şarj edilebilir enerji kaynaklarının otomotiv ve diğer sektörlere de girmesiyle kapasitörlerin öneminin giderek arttığını ve tüm dünyada bunun üzerine çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Bu kapasitörlerin elektronik cihazlarda, uçaklarda ve son olarak da elektrikli otomobillerde kullanıldığını dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Ülkemizde lityum ve süper kapasitör üreticisi bir firma yok. Biz de bu konuda ne yapabiliriz diye düşündük ve bir proje hazırlamaya karar verdik. Daha sonra bu projeyle TÜBİTAK'a başvurduk ve yaklaşık 3 bin 500 projeden ilk 144 proje arasına girmeyi başardık. Bireysel Genç Girişimci Projesi'nden 200 bin liralık hibe desteği aldık. Projemiz yaklaşık bir yıl sürecek. Proje sonunda hedefimiz, süper kapasitör enerji depolama sisteminin bir prototipini yapmaktır."

Süper kapasitörlerin elektrot kısmı için gereken gözenekli karbon alışımını, Antep fıstığı kabuğu atıklarından elde etmeyi planladıklarını belirten Demir, "Bunun için fıstık kabuğu alınarak basit kimyasallarla karıştırılıp yüksek sıcaklıkta inert yani hareketsiz hale getireceğiz. Sonuç olarak meydana gelen ürün asitle yıkanarak elektrotlarda kullanılacak." ifadesini kullandı.

Ekip olarak proje üzerinde çalışmalarının bir sebebinin de yerli otomobil TOGG'un bataryalarının hızlı şarj olabilmesi için süper kapasitöre ihtiyaç duyulması olduğunu aktaran Demir, "Ekip olarak yerli ve milli aracımızın daha hızlı şarj olması için fıstık kabuğundan karbon üretip bunu süper kapasitörlerde uygulayarak bir sistem tasarladık. Bu sistemi geliştirerek yerli ve milliliği sağlamayı planlıyoruz." diye konuştu.

Yapacakları süper kapasitörü yerli sanayide kullanmak istediklerini, bu sayede yurt dışından süper kapasitör getirmek zorunda kalınmayacağını vurgulayan Demir, şöyle devam etti:

"Projemizde yerlilik esasına dayanarak Antep fıstığının kabuğunu kullanmayı tercih ettik. Ülkemizde süper kapasitörlere büyük talep olmasına rağmen, üretici firma bulunmamaktadır. Ülkemizin kaynaklarını kullanarak süper kapasitörleri daha ucuza mal etmek ve temin süresini en aza indirmek amacıyla bu projeyi önemsiyoruz."

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Müslüm Demir, Gaziantep, Karbon, Teknoloji, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji TÜBİTAK desteğiyle Antep fıstığı kabuğundan süper kapasitör yapmayı hedefliyor - Son Dakika

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