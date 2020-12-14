Heyelanlar günler öncesinden tahmin edilecek, yıkımlar en aza indirilecek - Son Dakika

Heyelanlar günler öncesinden tahmin edilecek, yıkımlar en aza indirilecek

14.12.2020 13:21

Bartın Üniversitesince, TÜBİTAK desteğiyle yağmurla tetiklenen heyelanların hidro-mekanik davranışının aydınlatılması ve heyelan erken uyarı sistemlerine katkı sağlanması amaçlanan proje hazırlandı.

Bartın Üniversitesince, TÜBİTAK desteğiyle yağmurla tetiklenen heyelanların hidro-mekanik davranışının aydınlatılması ve heyelan erken uyarı sistemlerine katkı sağlanması amaçlanan proje hazırlandı.

TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı kapsamında "Yağmurla Tetiklenen Heyelanların Hidro-Mekanik Davranışının Sahada Aletsel Gözlem Çalışmalarıyla İncelenmesi" projesinin yürütücülüğünü Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Serdar Allı üstlendi.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Yılmaz ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taha Taşkıran'ın da yer aldığı projedeki çalışmalar, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Hisar köyünde belirlenen heyelan bölgesinde gerçekleştirilecek.

Projeyle aynı zamanda yağmurla tetiklenen heyelanların hidro-mekanik davranışının aydınlatılması ve heyelan erken uyarı sistemlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

"Heyelan vakalarının en fazla görüldüğü illerden biri Bartın"

Serdar Allı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında uygulama alanı olarak Türkiye'de en fazla yağış alan ve yağışa bağlı heyelan vakalarının en fazla görüldüğü illerinden biri olan Bartın'ın seçildiğini söyledi.

Türkiye'de heyelan vakalarının görülme sayısının deprem, kaya düşmesi, su baskını, çığ gibi diğer afet türlerine göre ilk sırada yer aldığına işaret eden Allı, şu bilgileri verdi:

"Yağmurla tetiklenen heyelanlar, ciddi can ve mal kaybına neden olan doğal afetlerin başında gelmektedir. Ülkemizde de diğer afet türlerine göre en fazla heyelanlar olmakta ve olumsuz neticelerle karşı karşıya kalınmaktadır. Bu doğrultuda projemiz kapsamında belirlenen temsili heyelanların hidro-mekanik davranışı sahada aletsel gözlem, geoteknik etüt çalışmaları, laboratuvar deneyleri ve numerik modelleme çalışmalarıyla kapsamlı olarak araştırılacaktır. Ülkemizde ilk kez Bartın'da gerçekleştirilecek saha çalışmalarıyla yağmurla tetiklenen heyelanların zamanının güvenilir olarak tahmin edilmesi hedefleniyor. Projede yapılacak çalışmaların heyelan erken uyarı sistemlerine katkı sunması beklenmektedir. Bartın ili örnek alınarak projede uygulanacak metodolojik yaklaşımların ülkemizde yağmurla tetiklenen heyelanların sıklıkla gözlemlendiği Karadeniz Bölgesi'ndeki diğer benzer potansiyel heyelanların mekanizmalarının aydınlatılması ve güvenilir olarak heyelan vakalarının tahmin edilmesine yönelik katkılarının olacağı öngörülmektedir."

???????Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da üniversite bünyesinde, bölgeden başlayarak ülkenin öncelikleri doğrultusunda çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini ifade etti.

Uzun, "Proje kültürünü daha da yaygınlaştırmayı hedeflerken, bu önceliğimizi her zaman vurguluyor ve akademisyenlerimizi teşvik ediyoruz. Bu doğrultuda bölgemizin önemli problemlerinden biri olan heyelanlarla oluşan olumsuz durumları 'Akıllı Afet Yönetimi' alanında yaptığımız çalışmalarla minimuma indirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Heyelanlar günler öncesinden tahmin edilecek, yıkımlar en aza indirilecek
Heyelanlar günler öncesinden tahmin edilecek, yıkımlar en aza indirilecek
Heyelanlar günler öncesinden tahmin edilecek, yıkımlar en aza indirilecek
Heyelanlar günler öncesinden tahmin edilecek, yıkımlar en aza indirilecek

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Taşkıran, Heyelan, Bartın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Heyelanlar günler öncesinden tahmin edilecek, yıkımlar en aza indirilecek - Son Dakika


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