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TÜBİTAK desteğiyle süper alaşımları üretebilen yerli cihaz geliştirildi - Son Dakika

TÜBİTAK desteğiyle süper alaşımları üretebilen yerli cihaz geliştirildi

18.07.2021 11:29

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (SBTÜ), medikal, savunma, havacılık ve otomotiv sanayinde kullanılan süper alaşımları üreten yüzde 100 yerli cihaz geliştirildi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (SBTÜ), medikal, savunma, havacılık ve otomotiv sanayinde kullanılan süper alaşımları üreten yüzde 100 yerli cihaz geliştirildi.

SBTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Fatih Kılıçaslan, 3 yıl önce görevli olduğu Kastamonu Üniversitesinde "Vakum İndüksiyon Ergitme ve Melt Spinner Cihazı" projesini başlattı.

Daha sonra SBTÜ'de göreve başlayan Kılıçaslan, projeyi üniversitenin Sivas Organize Sanayi Bölgesindeki laboratuvarında ekibiyle hayata geçirmeyi başardı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun da (TÜBİTAK) desteğiyle tamamen yerli imkanlarla geliştirilen cihaz, medikal, savunma, havacılık ve otomotiv sanayi başta olmak üzere birçok sektörün ham maddesini oluşturan titanyum, nikel ve kobalt esaslı süper alaşımları üretiyor.

Kılıçaslan, AA muhabirine, cihazın, söz konusu süper alaşımların yüksek vakum ve koruyucu gaz altında dökümü, ısıl ve sinterleme işlemlerinin yapılması, hızlı katılaştırılmış metalik şeritlere dönüştürülmesi ile üretilen numunelerin koruyucu malzemeyle PVD (Fiziksel buhar biriktirme) şeklinde kaplamasına olanak sağladığını söyledi.

Tamamen yerli, 10 kat daha az maliyetli

Cihazın bu özelliğiyle 4 ana görevi bünyesinde barındıran kompakt bir yapıya sahip olduğuna dikkati çeken Kılıçaslan, şu bilgileri verdi:

"Biz bu cihazı tamamen yerli imkanlarla geliştirdik ve şu anda laboratuvarımızda da aktif olarak kullanıyoruz. Süper alaşımların üretiminde kullanılan 4 cihazın temel özelliklerini aynı anda bünyesinde barındıran bir cihaz. Yani bu cihazları almak istediğinizde piyasada her birine ortalama 100 bin dolar civarında bir fiyat veriyorlar. Dolayısıyla her bir cihazı ayrı ayrı satın almaya kalksaydık toplamda yaklaşık 400 bin dolar tutarında bir maliyet karşımıza çıkacaktı. Biz bu cihazı kendi bünyemizde, yerli imkanlarla 30-40 bin dolar maliyete geliştirmiş olduk. Cihazda çeşitli formlarda üretilen süper alaşımlar birçok alanda kullanılıyor. Şerit formunda üretilen hızlı katılaştırılmış manyetik malzemelerden sert olanları mıknatıs yapımında, yumuşakları yüksek enerji tasarruflu elektrikli motorlarının ve trafoların yapımında kullanılıyor. Eloktromanyetik kalkanlama özelliklerinden dolayı havacılık ve savunma sanayinde kullanımları da mevcuttur."

Bu makinede üretilen titanyum, nikel ve kobalt esaslı süper alaşımların da yine havacılık, savunma ve otomotiv sanayinde kullanıldığını aktaran Kılıçaslan, "Bu malzemelerin, dental ve medikal implant yapımında kullanıldığı da biliniyor. Biz bunların hepsini laboratuvar ortamında geliştirdiğimiz bu cihazda yapabiliyoruz." dedi.

Üniversite bünyesinde hızlı katılaştırılmış bu malzemelerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmaların da yapıldığını dile getiren Kılıçaslan, "Bu malzemelerin endüstriyel ölçekte üretilmesini, yurt içi ve dışı pazarlarda satılmasını çok istiyoruz. İnşallah yakın zamanda endüstriyel ölçekli geliştireceğimiz cihazı da kamuoyuyla paylaşacağız." şeklinde konuştu.

TÜBİTAK desteğiyle süper alaşımları üretebilen yerli cihaz geliştirildi
TÜBİTAK desteğiyle süper alaşımları üretebilen yerli cihaz geliştirildi
TÜBİTAK desteğiyle süper alaşımları üretebilen yerli cihaz geliştirildi
TÜBİTAK desteğiyle süper alaşımları üretebilen yerli cihaz geliştirildi
TÜBİTAK desteğiyle süper alaşımları üretebilen yerli cihaz geliştirildi

Öğretim Üyesi, Havacılık, dolar, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜBİTAK desteğiyle süper alaşımları üretebilen yerli cihaz geliştirildi - Son Dakika


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