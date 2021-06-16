TÜBİTAK destekli "Çocuk Üniversitesi: Artvin Bilimle Şenleniyor" etkinliği başladı - Son Dakika

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) koordinesinde gerçekleştirilen TÜBİTAK destekli "Çocuk Üniversitesi: Artvin Bilimle Şenleniyor" etkinliği başladı.

AÇÜ yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinliğin açılış töreninde konuşan proje yürütücüsü Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seydi Ahmet Satıcı, amaçlarının çocuklara bilimi sevdirip merak uyandırmak ve bilimi günlük hayatta kullanılabilir kılmak olduğunu söyledi.

Satıcı, TÜBİTAK destekli, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile Artvin Ticaret ve Sanayi Odasının paydaşları olarak yer aldığı etkinliğin, 800'ü aşkın çocuğun katılımıyla 4 gün süreceğini ifade etti.

Bu kapsamda okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile öğretmenler ve ebeveynlere yönelik, mühendislik, teknoloji, doğa, tıbbi, tarımsal, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında 128 etkinlik planlandığını dile getiren Satıcı, 41 öğretim görevlisi, 9 öğretmen ve 69 lisans öğrencisinin görev aldığını sözlerine ekledi.

Açılış törenine, AÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Kibar, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Proje kapsamında çocuklar, üniversite yerleşkesinde hazırlanan stantlarda 4 gün boyunca görevliler gözetiminde fidan dikimi, robotik kodlama, satranç, ahşap işleme gibi çeşitli etkinlikler de gerçekleştirecek.