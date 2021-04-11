TÜBİTAK, dünyayı vuran kriz sonrası harekete geçiyor! Yerli otoya çip üretecekler - Son Dakika

TÜBİTAK, dünyayı vuran kriz sonrası harekete geçiyor! Yerli otoya çip üretecekler

11.04.2021 08:14

Dünyada patlak veren çip krizi sonrası birçok otomotiv devi büyük sıkıntı yaşarken TÜBİTAK "yerli çip" için kolları sıvadı. Alanında en iyi 55 mühendis ve 25 teknisyenin gece gündüz çalışarak Türk savunma sanayinin mikroçip ihtiyacının önemli bir kısmını karşıladığı Gebze'deki merkezde bundan böyle yerli oto için çip de üretilecek.

Başta otomotiv olmak üzere birçok sektörde üretimin durmasına ve büyük ekonomik kayba neden olan çip krizi büyürken, gözler Türkiye'deki çip üretimine çevrildi. Bu konuda üretim üssü konumundaki TÜBİTAK BİLGEM bünyesindeki Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE), Yarı İletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı'nda (YİTAL) hummalı bir çalışma yürütülüyor.

ROKETSAN VE ASELSAN'A ÜRETİM YAPILIYOR

Sabah Gazetesi, alanında en iyi 55 mühendis ve 25 teknisyenin, gece-gündüz çalışarak Türk savunma sanayinin mikroçip ihtiyacının önemli bir kısmının karşılandığı stratejik üsse girdi. Çipin hem tasarımı hem de üretiminin yapıldığı merkezde, başta Roketsan olmak üzere, Aselsan ve TÜBİTAK Sage'ye üretim yapılıyor.

TÜBİTAK, dünyayı vuran kriz sonrası harekete geçiyor! Yerli otoya çip üretecekler

"HAZIRLIK DÖNEMİNDEYİZ, YAKINDA KAPISINI ÇALACAĞIZ"

Türkiye'nin otomobili TOGG için de üretim yapabilecek yetkinliğe sahip olduklarını söyleyen YİTAL Sorumlusu Dr. Aziz Ulvi Çalışkan, "Bu konuda hazırlık dönemindeyiz, yakında onların kapısını çalacağız" diyor. UEKAE Enstitü Müdürü Erdal Bayram ise "Algoritmasından, çipine kadar tüm bilgi güvenliği bileşenlerini kendisi tasarlayıp üreten ülke sayısı 5-6'yı geçmez. Biz de bunlardan biriyiz" diyerek bu alandaki yetkinliğimize dikkat çekti.

TÜRKİYE DEVLER ARASINDA

Dev otomotiv firmalarının üretimini durdurmasına neden olan krizin boyutları her geçen gün büyürken, başta elektronik, savunma ve otomotiv olmak üzere birçok ürünün beyni konumundaki bu küçücük parçayı üreten ülkeler küresel rekabette güç kazandı. Dünyada tüm pazarının yüzde 90'ını oluşturan silisyum teknolojisi ile mikroçip üretiminin yapıldığı YİTAL'de bilim insanları günde iki vardiya yaparak yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor.

UEKAE Enstitü Müdürü Erdal Bayram, halen savunma sanayine yönelik mikroçip üretimini başka sektörlere de adapte edecek yetkinlikte olduklarını söylüyor. Bu sektörlerden biri de yaşadığı çip sıkıntısı ile gündeme damga vuran otomotiv.

TÜBİTAK, dünyayı vuran kriz sonrası harekete geçiyor! Yerli otoya çip üretecekler

TOGG İLE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ

Kendi aracını üretmek için gün sayan Türkiye'nin Otomobil'i TOGG'da yerli ve milli imkânlarla üretilen çiplerin kullanılmasının mümkün olduğunu söyleyen Dr. Çalışkan, "Otomobil sektöründe pildeki gücü, tekerleklere aktaran güç kontrol sistemi var. Bunlar çok kritik malzemeler. Oldukça yetenekli olduğumuz bu konuda önemli çözümlerimiz var ve gerekli teknolojiye sahibiz" dedi.

Hazırlıklarının sürdüğünü söyleyen Çalışkan, "Onların kapısını da yakında çalacağız. TOGG'un da bize yönelmesi lazım, ihtiyaçlarını anlatıp bizi şekillendirmeleri lazım" diye konuştu. YİTAL'de konfeksiyon değil, terzi işi üretim yapıldığını söyleyen Erdal Bayram ise, "Siparişe göre üretim yapıyoruz. TOGG için de aynısı olabilir" dedi.

İHRACAT İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

Söz konusu ürünlerin henüz ihracatı yapılmıyor. Zaman zaman bu konuda çeşitli talepler aldıklarını söyleyen Erdal Bayram, şu bilgileri verdi: "Suudi Arabistan, Pakistan, Tayvan gibi ülkelerle de görüşüldü. Ama ilk etapta biz kendi savunma sanayimize odaklandık. Çünkü onlara özel tasarım yapmamız lazım. Bizim var olan tasarılarımızı verme şansımız yok. Ürünlerimizi dolaylı yoldan duyanlar kapımızı çalıyor. Rafta hazır bekleyen ürün üretmiyoruz. Amaca yönelik, özel tasarım ve üretimler yapıyoruz."

TÜBİTAK, dünyayı vuran kriz sonrası harekete geçiyor! Yerli otoya çip üretecekler

JAPONYA'DAN GELDİ LABORATUVARA GİRDİ

Çalışanlarının tamamının Türk olduğu bilgisini veren Erdal Bayram, "Hatta çoğunluğu bütün eğitimini Türkiye'de almış. Avrupa ve Amerika'dan gelip burada çalışan bilim insanları var aramızda. En son doktorasını yarı iletken sektöründe yapan bir arkadaşımız Japonya'dan geldi ve aramıza katıldı. Yeni katılımlara da açığız. Türkiye'ye yönelik eğilim arttı. Bu artışa paralel olarak biz de aramıza katılımlar bekliyoruz" dedi. Laboratuvarın iki vardiya çalıştığını söyleyen Çalışkan ise, "Ağırlıklı olarak gençlerin çalıştığı laboratuvarımız gece 23.00'a kadar açık" dedi.

TÜBİTAK, dünyayı vuran kriz sonrası harekete geçiyor! Yerli otoya çip üretecekler

yerli otomobil, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK, dünyayı vuran kriz sonrası harekete geçiyor! Yerli otoya çip üretecekler - Son Dakika Ekonomi


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