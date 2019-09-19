Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK), TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl 15'incisi düzenlenen "TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları"nın ikinci final mücadelesi başladı.

Körfez Yarış Pisti'ndeki yarışlarda toplam 72 araç teknik kontrole alındı. Kontroller sonucunda 28'i elektromobil, 5'i ise hidromobil olmak üzere 33 araç final yarışlarına katılmaya hak kazandı.

Final yarışlarının ikincisinin startı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından verildi.

"Bu yıl yerli parça kullanma zorunluluğu getirdik"

Prof. Dr. Mandal, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışların tarihçesinden bahsederek, son 2 yıldır bu organizasyonu TEKNOFEST kapsamında düzenlediklerini söyledi.

Yarışlarda bugün sonuçların ortaya çıkacağını ifade eden Mandal, dereceye giren araçların TEKNOFEST'te sergileneceğini kaydetti.

Mandal, kurum olarak bu yarışları çok önemsediklerini dile getirerek, "Ülkemiz teknolojiyi kullanan bir ülke olmaktan daha çok teknoloji üreten bir ülke noktasında. Milli teknoloji hamlemiz için hepimiz çalışıyoruz. Özellikle TEKNOFEST de bu sürece büyük bir farkındalık ve katkı sağlıyor. Öğrencilerimiz bir yıl süreyle elektromobil ve hidromobil tasarladı. Teknik yeterlilikte çok hassasız. Değerlendirmelerde elenen araçlar oldu. 33 araç bugün burada yarışıyor." diye konuştu.

Katılımcıların burada takım çalışmasıyla değişik disiplinlerde tasarımlar yaptığını anlatan Mandal, şöyle devam etti:

"Bu yıl bir zorunluluk getirdik. Mutlaka yerli parça kullanmak zorundalar. Ondan dolayı 33 sayısına düştü. Yerli ve millilik noktasında sadece tasarım değil, yarışta başarılı olmak değil, kullandıkları parçaların da yerli olmasını istedik. Süreç TEKNOFEST kapsamında sürüyor. Ülkemizin küresel ve bölgesel boyuttaki rekabeti ve liderliği bizim insan kaynaklarımızla mümkün. İnsan kaynaklarımız bizim kendilerinin tasarlayıp geliştirdikleri teknolojilerle bu yarışmalarda ortaya çıkacak. Bugün bazı arkadaşlarımızın tasarımları bizi ikna etmeyebilir ama bu kuvvetli bir başlangıç. İnanıyoruz ki bu arkadaşlarımızın, Türkiye'nin geleceğindeki yerli ve milli teknoloji hamlemiz kapsamında ülkemizin bölgesel ve küresel lider olma boyutunda büyük katkıları olacak."

Bugün Kocaeli'de yarışların sonuçlarının açıklanmasının ardından ödül almaya hak kazanan takımların araçları TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı'na götürülecek.

Burada araçlar hem sergilenecek hem de gösteri sürüşü yapacak.

Yarışların ödül töreni 22 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.