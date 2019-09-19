Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK), TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl 15'incisi düzenlenen "TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları"nda dereceye giren takımlar belli oldu.

Körfez Yarış Pisti'ndeki final yarışlarında 28'i elektromobil, 5'i hidromobil kategorisinde olmak üzere 33 araç yer aldı.

Yarışlarda elektromobil kategorisinde Çukurova Üniversitesi birinci, Yıldız Teknik Üniversitesi ikinci, Altınbaş Üniversitesi ise üçüncü oldu.

Verimlilik rekor ödülü ise 715 Wh enerji tüketim değeriyle Yıldız Teknik Üniversitesi Alternatif Enerjili Sistemler Kulübüne verildi.

Hidromobil kategorisinde birinciliği Yıldız Teknik Üniversitesi, ikinciliği Eskişehir Teknik Üniversitesi, üçüncülüğü Uludağ Üniversitesi elde etti.

Teknik tasarım ödülünü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi paylaştı.

Görsel tasarım ödülünü Konya Teknik Üniversitesi, kurul özel ödülünü Kastamonu Üniversitesi ile Altınbaş Üniversitesi elde ederken, yerli ürün teşvik ödülünde ilk 3 sıra Yıldız Teknik Üniversitesi hidromobil takımı, Uludağ Üniversitesi hidromobil takımı ve Pamukkale Üniversitesinden oluştu.

Ödül almaya hak kazanan takımların araçları, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı'na götürülecek.

Burada araçlar hem sergilenecek hem de gösteri sürüşü yapacak.

Yarışların ödül töreni 22 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.