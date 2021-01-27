TEKNOFEST kapsamında üniversite ve lise öğrencilerinin oluşturacağı takımlarla yapılacak TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nın lastikleri yerli üretim "Anlas" olacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, 2005 yılından itibaren günümüze kadar Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, 826 takımın katılımı ile gerçekleştirildi. Bu yıl ilk kez "Liseler Arası EC Yarışları" da düzenlenecek.

Yarışlar, TEKNOFEST 2021 kapsamında 31 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde İstanbul Park'ta üniversite ve lise öğrencilerinin oluşturacağı takımların katılımlarıyla aynı anda gerçekleştirilecek.

Bu yıla kadar takımların araç lastik ihtiyaçları kendi imkanlarıyla karşılanırken, öğrencilerden gelen talepler üzerine, fırsat eşitliğinin sağlanması, yerli üretimi teşvik amacıyla, bu sene tamamen yerli ve milli olan "Anlas Anadolu Lastik" tarafından karşılanacak.

Bu çerçevede, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Anlas Yönetim Kurulu Başkanı Eray Savcı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Hasan Mandal, "Ülkemiz teknolojiyi kullanan değil, teknoloji tasarlayan, geliştiren ve üreten bir ülkeye dönüşümde hızla ilerlemektedir. Gençlerimiz bizim geleceğimiz, gençlerimize güveniyoruz. Yerli firmalarımız ile iş birliklerimiz artarak devam ediyor. Geçen yıl TEKNOFEST kapsamında 21 farklı kategoride yapılan yarışlara pandemi koşullarına rağmen 100 bin gencimiz başvurdu. Bu gerçekten heyecan verici. Yarışmalardan yedi tanesinin düzenleyicisi TÜBİTAK'tı. Bunlardan Efficiency Challenge yarışlarında verimlilik için en önemli parametrelerden biri, araçların lastikleridir. Tüm takımların araç lastiklerinin Anlas Anadolu Lastik A.Ş tarafından dünya standartlarında geliştirilmesi ve tedariki ülkemiz için büyük bir adım, gençlerimiz için önemli bir destektir." ifadelerini kullandı.