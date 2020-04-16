TÜBİTAK, ekonomik ve yerli mısır tohumculuğu projesini destekleyecek - Son Dakika

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TÜBİTAK, ekonomik ve yerli mısır tohumculuğu projesini destekleyecek
7 saat önce
SUBÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Rahime Cengiz tarafından önerilen ebeveyn mısır hatlarının tepe püsküllerinin polen dökmemesini sağlayan proje, TÜBİTAK ARDEB kapsamında kabul edildi.
SUBÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Rahime Cengiz tarafından önerilen ebeveyn mısır hatlarının tepe püsküllerinin polen dökmemesini sağlayan proje, TÜBİTAK ARDEB kapsamında kabul edildi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Rahime Cengiz'in hazırladığı 'Sitoplazmik Erkek Kısır Mısır Hatlarının İleri Islah Teknikleri ile Geliştirilmesi' başlıklı proje, TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (ARDEB) kapsamında kabul edildi. Başta Sakarya olmak üzere Türkiye'nin tarımsal faaliyetlerini akademik açıdan desteklemeye devam edeceklerini belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Günümüzde tarım ve gıda da en az sağlık kadar ön plana çıkıyor. Yeni kurulan Sağlık Bilimleri Fakültemiz ve Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültemiz önemli proje ve uygulamalarla fayda üretecek. Hocamızı bu projesi için tebrik ediyor, sürecin geri kalan kısmında başarılar diliyorum" dedi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 02:37 Kaynak: İHA
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