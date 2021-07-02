TÜBİTAK Fen Lisesi, eğitim hayatına başlıyor - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) yüzde 1'lik dilime giren öğrencilerin TÜBİTAK Fen Lisesi için 4 Temmuz'a kadar başvuru yapabileceklerini söyleyerek "Geleceğin bilim insanları arasında yer almak isteyen tüm öğrencilerimizi, TÜBİTAK Fen Lisesi'ne başvuru yapmaya davet ediyorum." dedi.

Gerede OSB'de Halavet Gıda Jelatin Fabrikasının açılış töreninde konuşan Bakan Varank, şunları söyledi:

GENÇLERİN POTANSİYELİ: Teknolojik dönüşüm sürecinde yetişmiş insan kaynağı en önemli husus. Bu manada bizim gençlerimizin de potansiyeli çok yüksek. Fırsat verildiğinde, yol gösterildiğinde inanılmaz işlere imza atabiliyorlar. Bu nedenle biz de ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji yıldızlarını özel olarak yetiştireceğimiz TÜBİTAK Fen Lisesini eğitim altyapımıza kazandırıyoruz.

LİDER BİLİM İNSANLARI: Burada bilgi ve teknoloji üretimi ile ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak, analitik düşünen, toplum ve çevre bilinci gelişmiş geleceğin lider bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz. LGS'de yüzde 1'lik dilime giren öğrencilerimiz, fen lisemizin giriş sınavı başvurularını 2-4 Temmuz tarihlerinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapabilirler. Geleceğin bilim insanları arasında yer almak isteyen tüm öğrencilerimizi, TÜBİTAK Fen Lisesi'ne başvuru yapmaya davet ediyorum.

GEBZE'DE KURULDU

TÜBİTAK Fen Lisesi, yetişmiş ve nitelikli insan gücü ve ileri düzey laboratuvarlarıyla Ar-Ge ve teknoloji dünyasının öncü araştırma merkezleri ve enstitülerini bünyesinde bulunduran TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde kuruldu.

600 ÖĞRENCİLİK YURT

Yaklaşık 44 bin metrekarelik alana sahip lisede modern teknolojiyle donatılmış 24 derslik, 600 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu, 10 ileri düzey temel bilim atölyesi bulunuyor.

28 FARKLI DERS

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için 90 öğrencinin alınacağı lisede eğitim, bir yıl İngilizce hazırlık olmak üzere toplam 5 yıl sürecek. Lisede, Biyoteknoloji, Malzeme Bilimi, Sinirbilim, Veri Analizi, Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme, Sürdürülebilir Gıda ve Su Politikaları, İnovasyon Odaklı Proje Tasarımı, Yapay Zeka Uygulamaları, İnsan-Makina Etkileşimi, Nesnelerin İnterneti Uygulamaları gibi 28 farklı seçmeli dersin bulunduğu müfredat uygulanacak.

KARŞILIKSIZ BURS İMKANI

Hazırlık sınıfından başlamak öğrencilere aylık karşılıksız burs verilecek. Gebze yerleşkesinde konaklama imkanı olan öğrenciler, TÜBİTAK laboratuvarlarını kullanacak. Kurumun merkez ve enstitülerinde staj yapabilecek. Kariyerleri boyunca mentorluk desteği, bilim söyleşileri, kulüp etkinlikleri, spor müsabakaları, teknik geziler ve daha pek çok olanak öğrencilere sunulacak.

24 İLDE SINAV

TÜBİTAK Fen Lisesi Merkezi Yetenek Giriş Sınavı'na başvurular, 2-4 Temmuz'da e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak. Giriş sınavı, 9 Temmuz'da 10.00-11.40 saatlerinde Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da TÜBİTAK tarafından belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Liseye, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında resmi, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören ve 2021 merkezi sınav sonuçlarına göre yüzde 1'lik başarı diliminde yer alan tüm öğrenciler başvuru yapabilecek.