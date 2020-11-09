TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde ERÜ'nün Başarısı - Son Dakika

TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde ERÜ'nün Başarısı

09.11.2020 16:01
TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde ERÜ'nün Başarısı, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) öncülüğünde oluşturulan "2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi" sonuçlarını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) öncülüğünde oluşturulan "2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi" sonuçlarını açıkladı.

Öğretim üyesi sayısı 50'nin üzerinde olan 185 üniversitenin dikkate alındığı sıralamada üniversiteler, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği, Fikri Mülkiyet Havuzu, İşbirliği ve Etkileşim ve Ekonomik Katkı ve Ticarileşme olmak üzere 4 boyut ve 22 göstergeye göre değerlendirilmiş ve toplam puana göre sıralanmıştır.

İlk 50 üniversitenin yer aldığı listedeki üniversitelerden 34'ü devlet, 16'sı ise vakıf üniversitesi olup, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tüm üniversiteler arasında 15. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 11. sırada yer alma başarısı göstermiştir.

TÜBİTAK öncülüğünde yürütülen bu çalışmaya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, YÖK, Savunma Sanayii Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOSGEB, TÜRK PATENT, TAGEM, TTGV, TÜBA, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve üniversitelerimizin aralarında bulunduğu 282 kurumun katkı sağladığı endekse göre ERÜ Ekonomik Katkı ve Ticarileşme boyutunda tüm üniversiteler arasında 5. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 4. sırada yer aldı.

ERÜ, göstergeler incelendiğinde TÜBİTAK Sanayi Doktora Programına Kayıtlı Öğrenci Sayısı göstergesinde tüm üniversiteler arasında 12. sırada, devlet üniversiteleri arasında 9. sırada, Akademisyen Firma Sayısı göstergesinde tüm üniversiteler arasında 8. sırada, devlet üniversiteleri arasında 6. sırada, Öğrenci/Mezun Firma Sayısı göstergesinde tüm üniversiteler arasında 4. sırada, Öğrenci/Mezun Firmalarının Net Satış Geliri göstergesinde tüm üniversiteler arasında 5. sırada, devlet üniversiteleri arasında 3. sırada, Lisanslanan Patent ve Faydalı Model Sayısı göstergesinde tüm üniversiteler arasında 6. sırada, devlet üniversiteleri arasında 4. sırada yer aldı. - KAYSERİ

TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde ERÜ'nün Başarısı
TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde ERÜ'nün Başarısı

Mustafa Varank, Üniversite, araştırma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde ERÜ'nün Başarısı - Son Dakika


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