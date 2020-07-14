TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Şenliği bu sene Kovid-19 nedeniyle yapılamayacak - Son Dakika

TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Şenliği bu sene Kovid-19 nedeniyle yapılamayacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Gökyüzü Gözlem Şenliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin risk faktörünü artıracağı endişesiyle bu sene yapılmayacak.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Gökyüzü Gözlem Şenliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin risk faktörünü artıracağı endişesiyle bu sene yapılmayacak.

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Kurumdan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından 22 yıldır düzenlenen ve bu sene 20-23 Ağustos'ta Antalya'daki TUG Bakırlıtepe Yerleşkesi'ne komşu, 2 bin metre yükseklikteki Saklıkent'te yapılması planlanan Gökyüzü Gözlem Şenliği, Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesinde toplu etkinliklerin risk faktörünü artıracağı endişesiyle iptal edildi.

Çekilişle etkinliğe katılma şansı elde eden katılımcıların hakları, 2021'de yapılması planlanan şenlik için saklı tutulacak.

TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği, 2019'da ilk defa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayelerinde, geçmiş yıllara göre katılımcı sayısı 4 kattan fazla artırılarak binin üzerinde kişiyle düzenlenmişti.

Türkiye'nin en kapsamlı gökyüzü gözlem şenliği olan etkinlikte, bu yıl ilk kez uluslararası katılımcıların da ağırlanması planlanıyordu.

Antalya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:25 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Şenliği bu sene Kovid-19 nedeniyle yapılamayacak - Son Dakika Ekonomi
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