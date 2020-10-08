TÜBİTAK, iklim ve temiz enerji uzmanlarını sanal ortamda buluşturacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 23 Ekim'de çevrim içi gerçekleştireceği "Ufuk 2020 Yeşil Mutabakat Çağrısı Uluslararası Ağ Oluşturma Etkinliği" ile iklim hedeflerini geliştirme, temiz, düşük maliyetli ve güvenli enerji, biyoçeşitlilik gibi alanlarda Avrupa ve Türkiye'de faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları bir araya getirecek.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, programda, Avrupa Komisyonu yetkilileri ve ağ temsilcilerince "Ufuk 2020 Yeşil Mutabakat Çağrısı"na ilişkin verilecek güncel bilgilere ulaşacak katılımcılar, böylece yeni ortaklıklar kurma, iş birliği ağlarını geliştirme, Avrupalı paydaşlarla görüşme fırsatını yakalayacak.

Çağrı, iklim hedeflerini geliştirme, temiz, düşük maliyetli ve güvenli enerji, temiz, döngüsel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için endüstri, enerji ve kaynak verimli binalar, sürdürülebilir ve akıllı mobilite, biyoçeşitlilik ve ekosistemler gibi alanları kapsıyor.

Etkinliğe, söz konusu alanlarda Avrupa ve Türkiye'de faaliyet gösteren akademisyenler, sanayi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarından 500 kişi katılabilecek.

Katılım için etkinliğin web sitesinden kayıt yaptırıp, yüz yüze görüşme randevusu alınacak.