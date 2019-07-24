Son Dakika Haberleri: TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü - Plaket takdimi
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TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü - Plaket takdimi

49 dakika önce

TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından TÜBİTAK çalışanlarına plaket takdimi Plaketlerini almaya gelen TÜBİTAK çalışanları Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı.

TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından TÜBİTAK çalışanlarına plaket takdimi
Plaketlerini almaya gelen TÜBİTAK çalışanları
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı. Düzenlenen törende TÜBİTAK çalışanlarına plaket takdim edildi.
TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü - Plaket takdimi
Mustafa Varank, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:17 Kaynak: AA
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