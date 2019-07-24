TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü - Plaket takdimi
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TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından TÜBİTAK çalışanlarına plaket takdimi Plaketlerini almaya gelen TÜBİTAK çalışanları Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:17 Kaynak: AA
TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
tarafından TÜBİTAK çalışanlarına plaket takdimi
Plaketlerini almaya gelen TÜBİTAK çalışanları
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı. Düzenlenen törende TÜBİTAK çalışanlarına plaket takdim edildi.
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