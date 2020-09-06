TÜBİTAK'ın Proje Hazırlama Eğitimi başladı - Son Dakika

Iğdır Üniversitesinde, TÜBİTAK-ARDEB 2237-B programınca desteklenen "Mühendislik Teknolojileri ve Temel Bilimler Alanında Proje Hazırlama Eğitimi" başladı.

Iğdır Üniversitesi koordinatörlüğünde 6-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan, 'Mühendislik Teknolojileri ve Temel Bilimler Alanında Proje Hazırlama Eğitimi' Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü Uygulamalı Otel toplantı salonunda başlandı.

Proje dahilinde yurt çapında 16 ildeki 21 üniversiteden yoğun başvurunun olduğu eğitime, 18 üniversiteden ve 11 farklı türdeki alandan toplam 30 katılımcı kabul edildi.

Üç gün sürecek eğitim, TÜBİTAK tarafından görevlendirilen Iğdır Üniversitesi adına koordinasyonu sağlayan Mühendislik Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Ömer Gündoğdu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Nureddin Türkan, Bozok Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Prof. Dr. Hamdi Melik Saraoğlu tarafından verilecek.

Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcı Prof. Dr. İbrahim Demirtaş, üniversite olarak gerçekleştirdikleri bu eğitim organizasyonun ikinci organizasyon olduğunu söyledi.

Geçen yıl da böyle bir eğitim yapıldığını hatırlatan Demirtaş, "Bu yılda yaklaşık 18 üniversiteden öğretim üyesi, araştırma görevlisi katıldı. Aynı zamanda 4 farklı üniversiteden eğitmen katıldı. Iğdır Üniversitesinde 2 eğitmen destek verecek. Dolaysıyla üç gün sürecek olan bu eğitimde TÜBİTAK projeleri nasıl hazırlanır anlamında katılımcılara destek verilecek." dedi.

Demirtaş, TÜBİTAK projelerinin Türkiye'deki nitelikli projeler olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Bu nedenle TÜBİTAK'dan proje almak zordur. Iğdır Üniversitesi de 4-5 proje aldı ve şunda bunları yürütüyor. Dolaysıyla bu eğitimleri burada verecek hem Iğdır Üniversitesinin öğretim elemanlarına, hemde dışarıdan 18 üniversiteden katılım sağlayan öğretim üyesi, araştırma görevlisi elemanlarına bir proje nasıl hazırlanır, TÜBİTAK'a nasıl sunulur, bunun detaylı olarak anlatıyoruz. Çünkü TÜBİTAK'da projeye başvuranları çok düşük oranda kabul edildiği ve projeyi almak, müracaat etmek ve gerçekten bir proje fikri oluşturmak oldukça zor. Bu eğitimde biz onlara katılan araştırmacılara bu manada destek vereceğiz."

Proje eğitimi etkinliğine, 18 üniversiteden alt alan olarak mühendislik fakültelerinin elektrik elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, inşaat mühendisliği, endüstri mühendisliği, çevre mühendisliği, makine mühendisliği ve ziraat mühendisliği bölümleri ile fen fakültelerinin fizik ve matematik bölümlerinde görev yapan akademisyenler, bu alanların ilgili ana bilim dallarındaki doktora programlarında kayıtlı olup doktora yeterlilik aşamasını geçmiş 30 araştırmacı katıldı.