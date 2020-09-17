TÜBİTAK'ın TEKNOFEST'te düzenlediği İHA yarışları ilk kez lise öğrencilerine açıldı - Son Dakika

TÜBİTAK'ın TEKNOFEST'te düzenlediği İHA yarışları ilk kez lise öğrencilerine açıldı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İnsansız Hava Araçları (İHA) yarışmaları, bu yıl ilk kez lise öğrencilerine açıldı.

TÜBİTAK'ın TEKNOFEST'te düzenlediği İHA yarışları ilk kez lise öğrencilerine açıldı, System.String[]

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İnsansız Hava Araçları (İHA) yarışmaları, bu yıl ilk kez lise öğrencilerine açıldı.

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016 yılından bu yana TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası İHA Yarışması, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Gaziantep Alleben Göleti'nde başladı.

TÜBİTAK çatısı altında üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen İHA Yarışları, bu yıl ilk kez lise öğrencileri için de "Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması" adı altında düzenleniyor.

İHA konusundaki farkındalığı artırmak ve yaygınlaştırmak, bu alandaki teknolojik gelişmeleri izlemek ve bu gelişmelere katkı sağlamak, katılımcılara teknik ve sosyal deneyim kazandırmak amacıyla düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması, Döner Kanat ve Sabit Kanat kategorilerinde gerçekleştiriliyor.

Lise öğrencilerinden gelen İnsansız Hava Aracı Yarışması'na katılım yönündeki talepleri dikkate alan TÜBİTAK, yarışmalara bu yıl lise öğrencilerini de dahil etti. Lise öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği yarışmaya 172 döner kanat, 117 sabit kanat olmak üzere toplam 291 takımın başvurusu kabul edildi.

Tasarım raporlarının değerlendirilmesi sonucunda, 125 takım başarılı bulundu. Uçuş videosu gönderen 114 takımdan 79'u başarılı bulunarak lise kategorisinde yarışmalara katılmaya hak kazanarak katılım desteği aldı.

Uluslararası İHA Yarışması'na yoğun ilgi

TÜBİTAK tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası İHA Yarışması, 2018 yılından itibaren TEKNOFEST kapsamında yapılmaya başlandı.

Yarışmaya üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabiliyor. Bu yıl yarışa 324 yurt içi, 12 yurt dışı takımı olmak üzere toplam 336 başvuru geldi. Detaylı tasarım raporu 50 puan ve üstünde olan ve yarışmaya katılmasına karar verilen 115 takıma katılım desteği aktarıldı.

Yarış kapsamında TÜBİTAK'ın TUSAŞ ile yaptığı iş birliği çerçevesinde üniversiteli gençlerin staj imkanlarıyla pratik deneyimlerinin artması hedefleniyor.

İlk üçe girenler ödüllerini TEKNOFEST'te alacak

Takımların uçuş görevlerini tamamlaması sonrası, 20 Eylül tarihinde ödül almaya hak kazanan takımlar ilan edilecek. Sabit kanat ve döner kanat kategorilerinde 1'inci, 2'nci ve 3'üncü olan takımlara ödülleri TEKNOFEST kapsamında 26-27 Eylül tarihlerinde verilecek. Diğer kategorilerdeki ödüller Gaziantep Alleben Göleti'ndeki yarışma alanında 20 Eylül'de gerçekleştirilecek ödül töreni ile takdim edilecek.

Uluslararası İHA Yarışlarında Performans Ödülü-Birincilik Ödülü (her iki kategori için) 30 bin lira, Performans Ödülü–İkincilik Ödülü (her iki kategori için) 20 bin lira, Performans Ödülü–Üçüncülük Ödülü (her iki kategori için) 15 bin lira, her iki kategori için Mansiyon Ödülü 7 bin 500 lira, her iki kategori için Yerli Yazılım Ödülü 15 bin lira, her iki kategori birincileri için TUSAŞ Özel Ödülü 12 bin lira olarak belirlendi.

Liselerarası İHA Yarışlarında ise Performans Ödülü-Birincilik Ödülü (her iki kategori için) 20 bin lira, Performans Ödülü-İkincilik Ödülü (her iki kategori için) 15 bin lira, Performans Ödülü–Üçüncülük Ödülü (her iki kategori için) 10 bin lira, Mansiyon Ödülü (her iki kategori için) 5 bin lira, her iki kategori birincileri için TUSAŞ Özel Ödülü 6 bin lira olarak belirlendi.

araştırma, Türkiye, Uzay, Lise, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 20:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK'ın TEKNOFEST'te düzenlediği İHA yarışları ilk kez lise öğrencilerine açıldı - Son Dakika Ekonomi

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