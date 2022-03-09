TÜBİTAK'ın yeni yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı - Son Dakika
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TÜBİTAK'ın yeni yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı

09.03.2022 11:41
TÜBİTAK'ın yeni yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı

TÜBİTAK'ın yeni üyeleriyle ilk yönetim kurulu toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başkanlığında gerçekleştirildi.

TÜBİTAK'ın yeni üyeleriyle ilk yönetim kurulu toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başkanlığında gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Yönetim Kurulu, 21 Şubat'ta açıklanan atamalardan sonra ilk kez toplandı.

Bakan Varank'ın başkanlık ettiği toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurum Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Yönetim Kurulu üyeleri Lütfü Haluk Bayraktar, Prof. Dr. Mehmet Bulut, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, Mehmet İhsan Taşer hazır bulundu.

Varank, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni döneme ilişkin beklentilerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin gelecek dönemdeki ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda TÜBİTAK'ın son dönemdeki çalışmalarına büyük değer verdiğini vurgulayan Varank, "Bu değer hem bize gerekli destekleri vermemiz hususunda hem de genel olarak neler yapabiliriz noktasında ön açıcı oluyor." dedi.

Varank, geleceğin artık teknoloji ve inovasyonla şekillendiğine dikkati çekerek, "Türkiye'de bu işe öncülük edecek yapı burası. Bugün Türkiye'nin neresine giderseniz gidin TÜBİTAK'a temas etmiş bir şirket, TÜBİTAK'a temas etmiş bir bilim insanı, akademisyen bulabiliyorsunuz." diye konuştu.

Enstitülerde dönüşüm yolda

TÜBİTAK bünyesindeki enstitülerde bir dönüşüm hareketi başlatmayı hedeflediklerini belirten Varank, "TÜBİTAK olarak bütün tasarımlarımızı, bütün politikalarımızı artık daha fazla çığır açıcı işlere yöneltmemiz ve enstitülerimizi de buna göre dönüştürmemiz gerekiyor. Evet biz destek veren bir kurumuz ve aynı zamanda bizzat enstitülerimizle birçok işe imza atan bir kurum hüviyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Yeni yönetim kurulu üyelerinin uzmanlıklarına değinen Varank, şunları kaydetti:

"Biz yönetim kurullarımızı rutin pozisyonlar olarak görmüyoruz. Buradaki arkadaşlarımızın bize katkı sağlayacağı işler var. Temsil ettikleri yapıların bu kuruma sağlayacağı katkılar var. Sizler kurumu yönlendirebilecek yönetim kurulu üyeleri olarak önümüzdeki dönemde bize daha fazla katkı sağlamalısınız diye düşünüyorum. Tekrar tüm yönetim kuruluna hayırlı, uğurlu olsun diyorum."

TÜBİTAK Yönetim Kurulu, Prof. Dr. Hasan Mandal, Mehmet İhsan Taşer, Lütfü Haluk Bayraktar, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Prof. Dr. Mehmet Bulut, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk'ten oluşuyor. TÜBİTAK Yönetim Kurulu düzenli olarak her ay toplanıyor.

TÜBİTAK'ın yeni yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı

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Haluk Bayraktar, Mustafa Varank, Hasan Mandal, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜBİTAK'ın yeni yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı - Son Dakika


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