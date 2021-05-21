TÜBİTAK, Karadeniz Teknik Üniversitesinden 30 lisans öğrencisine proje desteği sağladı - Son Dakika

Karadeniz Teknik Üniversitesinden (KTÜ) 30 lisans öğrencisi, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Rektörlüğün yazılı açıklamasında, TÜBİTAK'ın destekleme programıyla, lisans öğrencilerinin projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik edilmesinin amaçlandığı belirtildi.

KTÜ'de öğrenim gören 45 lisans öğrencisinin hazırladıkları projelerle programa başvurduğu bildirilen açıklamada, tarih, tıp, sosyoloji, İngiliz dili ve edebiyatı, eczacılık, metalurji ve malzeme, elektrik-elektronik ile yazılım mühendislikleri alanlarındaki 30 öğrencinin projesinin desteklenmeye hak kazandığı kaydedildi.

Açıklamada, programla öğrencilere, 12 aylık süreyle projelerin gerektirdiği makine, teçhizat, sarf malzemesi, seyahat ve hizmet alımı gibi giderler için 4 bin lira hibe desteği sağlandığı belirtildi.