TÜBİTAK koruma alacak
18 dakika önce
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) koruma alımı yapılacak.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:38 Kaynak: AA
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) koruma alımı yapılacak.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Başkanlık İdari Hizmetler Daire Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Müdürlüğünde görev yapmak üzere 5 memur (koruma) alınacak. Ankara
'da görev yapacak personel için son başvuru tarihi 26 Temmuz olarak belirlendi.
Başvurular, Türkiye İş Kurumunun web sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.
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