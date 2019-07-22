Son Dakika Haberleri: TÜBİTAK koruma alacak
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TÜBİTAK koruma alacak

18 dakika önce

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) koruma alımı yapılacak.

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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) koruma alımı yapılacak.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Başkanlık İdari Hizmetler Daire Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Müdürlüğünde görev yapmak üzere 5 memur (koruma) alınacak. Ankara'da görev yapacak personel için son başvuru tarihi 26 Temmuz olarak belirlendi.
Başvurular, Türkiye İş Kurumunun web sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.
Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:38 Kaynak: AA
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