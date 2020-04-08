TÜBİTAK Kovid-19 ile ilgili Ar-Ge projelerinde çalışacak "STAR"lar için çağrıya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜBİTAK Kovid-19 ile ilgili Ar-Ge projelerinde çalışacak 'STAR'lar için çağrıya çıktı - Son Dakika

TÜBİTAK Kovid-19 ile ilgili Ar-Ge projelerinde çalışacak "STAR"lar için çağrıya çıktı

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenler için "TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı (STAR) Burs Programı"nı başlattıklarını belirterek, "Kovid 19'a karşı bilimsel çalışmalarda bize omuz verecek...

TÜBİTAK Kovid-19 ile ilgili Ar-Ge projelerinde çalışacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenler için "TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı (STAR) Burs Programı"nı başlattıklarını belirterek, "Kovid 19'a karşı bilimsel çalışmalarda bize omuz verecek yol arkadaşları arıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, STAR Programı'na ilişkin çağrıyı Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.

Mesajında, konuya ilişkin bağlantı linkine de yer veren Varank, "Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenler için TÜBİTAK STAR Burs Programı'nı başlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada da programın detayları ve Bakan Varank'ın ifadeleri yer aldı.

Varank, geçen hafta "COVID-19 Türkiye Platformu" koordinasyonunda sanal ortamda gerçekleştirilen Aşı ve İlaç Geliştirme Konferansı'na katıldıklarını hatırlatarak, aşı ve ilaç projeleri üzerine çalışan akademisyenlerle video konferans yöntemiyle bir araya geldiklerini, öğrencilerden gelen yoğun istek üzerine Kovid-19'a yönelik araştırma süreçlerine stajyer programını da eklediklerini bildirdi.

Kovid-19 ile mücadelenin çok boyutluluğuna dikkati çeken Varank, en önemli konulardan birinin de yürütülen Ar-Ge çalışmaları olduğuna işaret etti.

Varank, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tehdidi daha Çin sınırlarındayken, aşı ve ilaç konularında çalışan bilim insanlarımızla bir araya gelerek kabiliyetleri tek bir amaca yönlendirmek istedik. Bu kapsamda TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü koordinatörlüğünde aşı ve ilaç geliştirme alanlarında 15 projeyi başlattık. Geçtiğimiz hafta sanal ortamda düzenlediğimiz konferansta, bu projelerin detayları kamuoyuyla ve akademi dünyasıyla paylaşıldı."

Varank, konferansı 130 bine yakın kişinin takip ettiğini, konuyla ilgili binlerce yorum aldıklarını bildirdi.

Konferansın başından sonuna kadar çok yapıcı yorumlar ve sorularla karşılaştıklarını belirten Varank, gençlerin gösterdiği yoğun ilginin kendilerini en çok memnun eden hususlardan biri olduğunu vurguladı.

Bakan Varank, şunları ifade etti:

"Karşımızda bu işin parçası olmak isteyen heyecanlı ve meraklı genç bir izleyici kitlesi bulduk. Onların bize katkı sunma taleplerini karşılıksız bırakamazdık. Staj programını başlatacağımızın müjdesini hemen canlı yayında verdik. TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal ve ekibi, staj programının detaylarını çok kısa sürede hazırladılar. Bu programla Kovid-19'un teşhis ve tedavisine yönelik araştırma projelerinde görev almak isteyen lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacıları desteklemeyi amaçlıyoruz."

STAR'lara 6 bin liraya kadar burs

Bakan Varank, 12 ay süreli STAR Staj Programı'na kabulde en önemli şartın, Kovid-19 ile mücadelede halihazırda sürdürülen ya da gelecek dönemde başlayacak kamu destekli Ar-Ge projelerinin yürütücüsünden kabul mektubu almak olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

"Lisans öğrencilerine 750, yüksek lisans öğrencilerine 3 bin, doktora öğrencilerine 4 bin 500, doktora sonrası araştırmacılara da 6 bin liraya kadar aylık burs vereceğiz. Bilimsel çalışmalarda bize omuz verecek yol arkadaşları arıyoruz. Bilim insanlarımızın bu dönem hayati önemdeki projelerinde görev almak isteyen araştırmacıların açtığımız çağrıya başvurularını bekliyoruz. Böylelikle koronavirüs tehdidine karşı başlatılan Ar-Ge projelerine nitelikli insan kaynağı kazandırabileceğiz."

TÜBİTAK portalına yoğun ilgi

Kovid-19 ile mücadelede sanal ortamların sunduğu imkanları da sonuna kadar kullandıklarını ifade eden Varank, TÜBİTAK tarafından "COVID-19 Türkiye Web Portalı"nı oluşturduklarını hatırlattı.

Varank, "covid19.tubitak.gov.tr" portalında söz konusu virüs özelindeki istatistikler, Türkiye'nin bu alandaki birikimleri ve yetkinlikleri, güncel gelişmeler, bilimsel kaynaklar, veri setleri, klinik çalışmalar, korunma ve tedavi yöntemleri kapsamında bilgilerin paylaşıldığını aktardı.

Portalda ayrıca, bir "Bilimsel Paylaşım Platformu"nun da yer aldığına dikkati çeken Varank, araştırmacıların önemli buldukları bilgileri ve kendi araştırmalarına ilişkin gelişmeleri buradan paylaşabildiklerini ifade etti. Portalın açıldığı günden bugüne geçen yaklaşık 2 haftada 180 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini ve sayfaların 1,5 milyon kez görüntülendiğini belirten Varank, artan farkındalık ve gösterilen ilginin, Türkiye'nin bilimsel altyapısının gücü hakkında güzel bir mesaj verdiğini vurguladı.

Çağrıya başvurular 19 Nisan'a kadar yapılabilecek

Varank, Kovid-19 salgınına karşı kamu, özel sektör ve üniversitelerin topyekun bir mücadele verdiklerine dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tüm bakanlıklarımız büyük bir çaba içinde. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz de bir taraftan reel sektörün nabzını tutarak, gerekli adımları atarken, diğer taraftan da aşı ve ilaç geliştirmeyle ilgili Ar-Ge çalışmalarını destekliyoruz. Zorlu olduğu kadar dinamik bir süreçten geçiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımızı bu bilinçle sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

STAR Stajyer Programı çağrısı 19 Nisan'da kapanacak. Sonuçlar, 1 Mayıs'ta kamuoyuna duyurulacak.

Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:36 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi Dünyada ilk KKKA aşısını bulmuştu: Covid-19'u da izole etmeyi başardı İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz         
18:10
Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı         
18:07
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti         
17:41
Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok         
17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü         
17:07
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi         
17:06
Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak         
17:01
Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:54
Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor         
16:53
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti         
16:45
Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi         
16:36
Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi         
16:36
Ünlü tenisçi Ashley Harkleroad çıplak fotoğrafını sansürsüz paylaştı, sosyal medya yıkıldı Ünlü tenisçi Ashley Harkleroad çıplak fotoğrafını sansürsüz paylaştı, sosyal medya yıkıldı         
16:30
PKK'nın sözde sorumlularından PKK'nın sözde sorumlularından "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci nokta operasyonuyla öldürüldü         
16:27
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu         
16:25
Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü         
16:20
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü         
16:12
Kocaeli'de bir baba oğlunu öldürüp intihar etti Kocaeli'de bir baba oğlunu öldürüp intihar etti         
16:05
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi         
16:04
Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi         
16:03
MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı         
15:50
Oyuncularına parkta antrenman yaptıran Mourinho: Davranışlarımın devlet protokolü ile uyumlu olmadığını kabul ediyorum Oyuncularına parkta antrenman yaptıran Mourinho: Davranışlarımın devlet protokolü ile uyumlu olmadığını kabul ediyorum         
15:50
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir         
15:49
Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı yaptı Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı yaptı         
15:39
Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek         
15:32
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim         
15:27
Hakem Eren Ferhat Çelik ve eşi koronavirüsü yendi Hakem Eren Ferhat Çelik ve eşi koronavirüsü yendi         
15:17
Bulgaristan'da CSKA Sofya, koronavirüs yasağını delerek antrenman yaptı Bulgaristan'da CSKA Sofya, koronavirüs yasağını delerek antrenman yaptı         
14:59
Sloukas'tan ayrılık sinyali: Obradovic giderse, benim de durumum değişebilir Sloukas'tan ayrılık sinyali: Obradovic giderse, benim de durumum değişebilir         
14:58
Dünya hapis hayatı yaşarken koronavirüsün kaynağı Vuhan'da hayat normale dönmeye başladı Dünya hapis hayatı yaşarken koronavirüsün kaynağı Vuhan'da hayat normale dönmeye başladı         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2020 18:13:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜBİTAK Kovid-19 ile ilgili Ar-Ge projelerinde çalışacak "STAR"lar için çağrıya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]