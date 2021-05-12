İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri TÜBİTAK finallerinde yarışacak - Son Dakika

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri TÜBİTAK finallerinde yarışacak

12.05.2021 12:17
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri TÜBİTAK finallerinde yarışacak, System.String[]

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, İstanbul Bostancı, Acıbadem, Tuzla, Çanakkale Biga ve Samsun Kampüsü öğrencileri, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nın finalinde de yarışacak.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, İstanbul Bostancı, Acıbadem, Tuzla, Çanakkale Biga ve Samsun Kampüsü öğrencileri, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nın finalinde de yarışacak.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK, lise öğrencilerini Antarktika ve Arktik bölgelerde kutup bilimleri konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla ilk kez kutup araştırmaları proje yarışması düzenledi.

4 ana ve 14 tematik alanda düzenlenen TÜBİTAK'ın proje yarışmasında İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin 5 kampüsünden 12 öğrenci finalde yarışacak.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Acıbadem Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Berra Avcılar, Zeynep Sude Üstün ve Nehir Naz Tabaş, "Piezo Üreteç Destekli Termohalin Döngüsü Takip Cihazı" projesiyle finale davet aldı. Fizik öğretmeni Merve Tekin'in danışmanlığında geliştirilen projeyle termohalin döngüsü takip cihazı geliştirildi. Tasarlanan üreteç ile dalga enerjisinden elektrik elde edildi. İklim değişikliklerinin görüldüğü günümüzde, gelecek vadeden ve temiz bir enerji kaynağı olan su dalgası enerjisinden yararlanılacak.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Tuzla kampüsü öğrencileri Berke Çiçek ve Alper Çamlı, "Antarktika Atmosferinde Uv Işığının Ozon Konsantrasyonu Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi (Piricet)" projesiyle finale kaldı. Fizik öğretmeni Selami Eraslan danışmanlığında geliştirilen projede, UV ışığının değerlerindeki değişimin ozon konsantrasyonu üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. Mevsimsel olarak değişen atmosferik dinamikler takip edilerek bu değişimlerin UV ışın ölçümü ve ozon konsantrasyonu üzerindeki etkisinin analiz edilmesi planlandı.

Finale kalan diğer bir proje ise İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Samsun Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Muhammet Emir Aydın ve Kerime İrem Pıçaklı'nın geliştirdiği "Bakteri Örneği Toplayan Kutup Otonom Aracı" projesi oldu. Otonom araç, kutup yüzeyinde oluşan bakteri araştırmaları için örnek alınmasına olanak tanıyacak. Projenin, Türkiye'nin kutup bölgelerindeki bilimsel araştırmalarına ivme kazandırması hedefleniyor.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Çanakkale Biga kampüsü öğrencileri Zeynep Doğan ve Miray Yılmaz Peto, "Paradoksuna Biyoinformatik Yaklaşım projesiyle final daveti aldı. Biyoloji öğretmeni Selen Şahin Coşkun'un danışmanlığında geliştirilen projeyle öğrenciler, kutup bölgelerinde yaşayan canlılar ve insanlar arasındaki homoloji benzerlikleri saptadı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bostancı Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Batu Özer, Duru Çağatay ve Kuzey Yalnız, "Kutuplarda Sağlıklı ve Zinde Kal" projesiyle finalde yarışacak. Biyoloji öğretmeni Mesude Arıyan'ın danışmanlığında geliştirilen projeyle kutuplar gibi zorlu koşullarda çalışan bilim insanlarının hayatlarını kolaylaştırmak hedeflendi. Telefon uygulamasında bulunan kontrol listesiyle yolculuk öncesinde gerekli eşyanın kontrolü kolaylaşacak. Spor, meditasyon ve farkındalık bölümü, fiziksel ve zihinsel dinçlik için fayda sağlayacak. Konum paylaşım özelliği, saha çalışmaları sırasında etkili iletişim kurulmasını sağlarken, aynı zamanda da kaybolma gibi durumlarda hızlı çözüm sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, bu büyük motivasyon kaynağını saygıyla karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İTÜ 250. yılını, biz de 20. kuruluş yıl dönümümüzü kutlamaya hazırlanıyoruz. Ülkemizin bu büyük bilim ve kültür değeri, K12 seviyesinde, yani ilkokuldan liseye, öğrencilerimize yol gösteriyor. Hocalar, büyük birikimi çocuklarımızla paylaşıyor. Bu gurur, ülke geleceğine hizmete dönüşüyor. Sorgulayan, araştıran genç zihinler, TÜBİTAK yarışmalarında da bizi mutlu ediyor."

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri TÜBİTAK finallerinde yarışacak
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri TÜBİTAK finallerinde yarışacak

İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğa Koleji, Antarktika, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri TÜBİTAK finallerinde yarışacak - Son Dakika


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