Son Dakika Haberleri: TÜBİTAK Lider Araştırmacılar Programında ilk sonuçlar açıklandı
Son Dakika Ekonomi Haber

TÜBİTAK Lider Araştırmacılar Programında ilk sonuçlar açıklandı

3 saat önce

TÜBİTAK Lider Araştırmacılar Programındaki ilk sonuçlara göre, 98 Türk, 29 yabancı, toplamda 127 bilim insanı araştırmalarını Türkiye'ye taşıyor.

TÜBİTAK Lider Araştırmacılar Programında ilk sonuçlar açıklandı, System.String[]
TÜBİTAK Lider Araştırmacılar Programındaki ilk sonuçlara göre, 98 Türk, 29 yabancı, toplamda 127 bilim insanı araştırmalarını Türkiye'ye taşıyor.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:57 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Savunma Sanayii Başkanı'ndan F-35 açıklaması: İlk başlarda belirli bir kayba uğratabilir ABD'nin kararından sonra Rusya'dan kritik hamle: Türkiye isterse SU-35 sevkiyatı yapmaya hazırız Türk heyet, diplomatın şehit olduğu restoranda inceleme yaptı Netflix hisseleri yüzde 12'in üzerinde düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 16:03:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TÜBİTAK Lider Araştırmacılar Programında ilk sonuçlar açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]