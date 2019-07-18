TÜBİTAK Lider Araştırmacılar Programında ilk sonuçlar açıklandı
3 saat önce
TÜBİTAK Lider Araştırmacılar Programındaki ilk sonuçlara göre, 98 Türk, 29 yabancı, toplamda 127 bilim insanı araştırmalarını Türkiye'ye taşıyor.
TÜBİTAK Lider Araştırmacılar Programındaki ilk sonuçlara göre, 98 Türk, 29 yabancı, toplamda 127 bilim insanı araştırmalarını Türkiye
'ye taşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:57
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