Tübitak Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması

TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen 50. Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Kayseri Bölge Sergisi, Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde açıldı.

TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen 50. Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Kayseri Bölge Sergisi, Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde açıldı.



Süleyman Demirel Spor Salonunda açılan sergide farklı illerden gelen öğrenciler fizik, kimya, değerler eğitimi, biyoloji, coğrafya, matematik, psikoloji, sosyoloji, tarih, teknolojik tasarım, Türk dili ve edebiyatı ile yazılım alanındaki projelerini sergiledi.



TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Sabahattin Ünalan, yarışma sonucunda sergilenen 100 projeden 18'inin Türkiye finallerine katılacağını söyledi.



Prof. Dr. Ünalan, bilimin önemine vurgu yaptığı konuşmada şunları kaydetti:



"TÜBİTAK tarafından tertip edilen bu yarışma lise öğrencilerine yönelik bir yarışmadır. Araştırma projeleri yarışmasıdır. Şu anda Türkiye'nin 12 ilinde bu şekilde sergi açılış töreni yapılmaktadır. 12 bölge üzerinden tertip edilen ulusal bir yarışmadır. 12 alanda 17 bine yakın başvuru yapıldı. Bizim Kayseri bölgesinde ise başvuru sayısı ise 800 civarındadır."



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç ise öğrencilerin araştırma ruhuna ihtiyaç duyulduğunu ve öğretmenlerin öğrencilere desteğinden dolayı teşekkür etti.



Programa İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, akademisyenler, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.



Sergi 27 Şubat'a kadar gezilebilecek.

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