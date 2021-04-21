TÜBİTAK MAM'a bağlı Enerji Enstitüsüne 12 Ar-Ge mühendisi alınacak

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı Enerji Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 12 Ar-Ge mühendisi istihdam edilecek.

TÜBİTAK'ın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre elektrik, elektrik ve elektronik, bilgisayar, yazılım, elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden mezun veya 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sonunda mezun olabilecek kişiler TÜBİTAK MAM'a bağlı Enerji Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 12 Mayıs'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçlere kurumun internet sayfası (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından erişilebilecek.

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.