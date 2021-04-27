TÜBİTAK MAM'a bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsü'ne 7 Ar-Ge personeli alınacak

TÜBİTAK'ın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne (MAM) bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde görev yapacak Ar-Ge personelinden 6'sı araştırmacı ve 1'i teknisyen olarak işe alınacak.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Araştırmacı Ar-Ge personeli ilanına başvuracak adayların, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya Mühendisliği veya Kimya lisans bölümlerinden mezun olması gerekiyor. Teknisyen olarak istihdam edilecek Ar-Ge personeli adaylarında ise Kimya veya Kimya Teknolojisi ön lisans bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Son başvuru tarihi 18 Mayıs olarak belirlenen ilan için müracaatlar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular için gerekli koşullar ve süreçlere kurumun internet sayfası (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından erişilebilecek.