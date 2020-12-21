'TÜBİTAK Manisa Bilim Şenliği' için güçlü iş birliği - Son Dakika

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ile Manisa Valiliği, Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zafer Kalkınma Ajansı arasında, 06-09 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek "TÜBİTAK 4007 Manisa Bilim Şenliği" kapsamında, yapılacak projelere ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen imza töreni, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Nezaket Elif Binici, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz'un katılımıyla gerçekleşti. Törende konuşan Rektör Ataç, iş birliği kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere yönelik çalışma ve uygulama planı hazırlanmasında paydaşlarla koordineli çalışılacağını belirterek "Pandemi koşulları ve üniversitemizin eğitim ve öğretim durumu da göz önünde olmak kaydıyla bu etkinliklerin derslik, atölye ve laboratuvarlarımızda, görevli akademisyenlerimiz tarafından verilecek olması bizi gururlandırıyor. Hayırlı olmasını temenni ederim" ifadelerine yer verdi.

Bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler gibi etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi amacıyla, 06-09 Ekim 2021 tarihleri arasında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi öncülüğünde düzenlenecek. TÜBİTAK 4007 Manisa Bilim Şenliği'nden 7'den 70'e 150 bin kişinin yararlanması bekleniyor. - MANİSA