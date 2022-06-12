TÜBİTAK müjdeyi verdi: Uyduların güneş panelinde dışa bağımlılık bitiyor! - Son Dakika
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TÜBİTAK müjdeyi verdi: Uyduların güneş panelinde dışa bağımlılık bitiyor!

12.06.2022 11:40
TÜBİTAK müjdeyi verdi: Uyduların güneş panelinde dışa bağımlılık bitiyor!

TÜBİTAK, yerli uydu sistemleri için güneş paneli üretti. Bu sayede hem dışa bağımlılık sonlandı hem de ambargolar aşıldı.

Türkiye'nin Savunma ve Uzay Sanayii alanında yaptığı yatırımlar her geçen gün artıyor. Üstelik bu yatırımların olumlu sonuçlar verdiğini görmek özel sektörü de harekete geçiriyor. TÜBİTAK ise yerli uydu (İMECE) için güneş paneli geliştirerek dışa bağımlılığın azalmasını, ardından tamamen bitmesini sağladı.

TÜBİTAK, yerli uydu için güneş paneli geliştirdi!

TÜBİTAK tarafından geliştirilen uydu tipi güneş paneli sayesinde artık İMECE başta olmak üzere, Göktürk serisi uyduların da yerlilik oranı oldukça yüksek bir noktaya gelecek. Ayrıca yerlileştirilen bu teknolojinin uluslararası rakiplere kıyasla oldukça iyi bir konumda olduğunu belirtelim.

TÜBİTAK müjdeyi verdi: Uyduların güneş panelinde dışa bağımlılık bitiyor!

TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü Fotovoltaik Teknolojiler Merkezi tarafından geliştirilen bu paneller, Güneş'ten aldıkları ışık ile yaklaşık olarak 100 watt değerinde elektrik üretebiliyorlar. Tabii ihtiyaca göre diğer uydularda büyük boyutlu paneller kullanılarak bu değer katbekat artırılabilir.

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Tabii burada yalnızca dışarıdan alınan bir ürünün yerlileştirilmesinin yanı sıra, askeri ürünler başta olmak üzere ithal ürünlerde Türkiye'ye uygulanan teknoloji ambargosunun da anlamını yitirmesi sağlanmış olacak.

TÜBİTAK'ın birden çok kolu olduğu için çalışmaları bununla sınırlı kalmıyor. Örneğin daha birkaç gün önce 118Y515 projesi kapsamında yapılan bir araştırmada kullandığımız poşet çayların içerisinde yüksek oranda mikroplastik tespit edildi. Buna ek olarak farklı bir birim de dikey iniş yapabilen roket teknolojileri geliştiriyor. Dolayısıyla TÜBİTAK'ın Türkiye'nin en önemli kurumları arasında yer aldığını söyleyebiliriz.

İMECE uydusu özellikleri

Yörünge680 km güneşe eş zamanlıHizmet Ömrü5 YılGörüntü Alanı (1 Kare)13,9 km X 16,2 kmAğırlık800 kgÇözünürlükPAN 0.99 m – MSI 3.96 mFırlatma tarihi15 Ocak 2023

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Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜBİTAK müjdeyi verdi: Uyduların güneş panelinde dışa bağımlılık bitiyor! - Son Dakika

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