TÜBİTAK mükemmeliyet merkezleri açıldı - Son Dakika

TÜBİTAK mükemmeliyet merkezleri açıldı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kovid-19 Türkiye Platformunun ilaç ve aşı geliştirme projelerinde hedeflenen ve beklenen sonuçlara ulaşmak üzere var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

TÜBİTAK mükemmeliyet merkezleri açıldı, System.String[]

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kovid-19 Türkiye Platformunun ilaç ve aşı geliştirme projelerinde hedeflenen ve beklenen sonuçlara ulaşmak üzere var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Gebze'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen TÜBİTAK mükemmeliyet merkezlerinin açılış töreninde konuşan Mandal, bilim ve teknoloji tabanlı gelişiminde her yaşta bilim insanının desteklenmesi ve yetiştirilmesi için büyük katkılarda bulunan kurum tarihinde çok önemli bir gün için bir araya geldiklerini söyledi.

Hayatın karşılarına çıkardığı güçlüklerin üstesinden gelinmesinde Ar-Ge ve yeniliğin önemli bir rolü bulunduğuna ve bu güçlüklerin bilim ve teknoloji tabanlı çözüme dönüştürülmesinin ise büyük fırsatlar içerdiğine işaret eden Mandal, günümüzde yükselen teknolojilerin sağladığı imkanlarla zamana karşı yarış içerisinde bir paradigma değişikliğinin de gerçekleştiğini kaydetti.

"Yeni başarıları hedefliyoruz"

Mandal, Ar-Ge ve yenilik süreçlerinin hız kazandığı bir dünyada başarıya giden yolun artık daha paylaşımcı, çok yönlü ortak çözümlerin birlikte geliştirildiği ve birlikte başarıldığı stratejik yaklaşımların uygulandığı süreçlerden geçtiğini dile getirerek "57'nci kuruluş yılında, Ar-Ge ve yenilik tabanlı fırsatların yakalanmasında ekosistemimizin paydaşlarıyla birlikte milli teknoloji hamlemiz çerçevesinde bilim ve teknolojiyle ülkemizin önünü açıyor ve yeni başarıları hedefliyoruz. Sadece 2019 yılında 2 bin 400'ü KOBİ olmak üzere 3 bin firmanın 4 bin 300 projesine ve 166 üniversitenin 5 bin 427 projesine destek verdik. 14 bin öğrencimize burs sağladık ve 460 bin ortaokul lise öğrencimizin proje heyecanlarına ortak olduk." diye konuştu.

Stratejik yaklaşımlarının ekosistemlerinin sahip olduğu birikimlerin en üst düzeyde değerlendirilmesinin sağlanması için çıktığını ve etki odaklı süreçlerde birlikte çalışma esaslı stratejik iş birliklerinin kurulmasını özendirdiğini vurgulayan Mandal, "Birlikte çalıştığımızda, birlikte geliştirdiğimizde başarabileceklerimizin sınırının olmadığını hep beraber yakından görüyoruz. Üniversite-sanayi ortaklığında nitelikli insan kaynağı yetiştiren paydaşlarımızdan ekosistemimizle entegre olan uluslararası lider araştırmacılarımıza, salgına karşı ürünlerde güçlerini ortaya koyan KOBİ'lerimizden çözüm odaklı süreçlere dahil olan genç araştırmacılarımıza kadar ekosistemimiz genelinde artık birlikte başarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mandal, nitelikli bilgi, nitelikli insan, çözüm gerektiren güçlükler ve birlikte geliştirme yaklaşımlarıyla harekete geçirdikleri stratejik yaklaşımlarının uluslararası programlardaki başarılarını da en yüksek seviyelere taşıdığını aktardı.

Kovid-19 Türkiye Platformu'nun çalışmaları

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgına karşı oluşturdukları Kovid-19 Türkiye Platformu'nun çalışmalarından bahseden Mandal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Platform 8 aşı ve 10 ilaç projesi kapsamında birlikte çalışarak neleri başardığımızın en güzel örneğini oluşturuyor. Ülkemiz genelinde 49 farklı kurum ve kuruluş ve genç yeteneklerimiz dahil 436 araştırmacımız platform bünyesinde birlikte geliştiriyor, birlikte başarıyor. Hayata geçirilen bu dönüşümle araştırma ekiplerimiz tarihe geçecek başarılara imza atıyor. Kovid-19 tedavisinde en yoğun kullanılan Favipiravir ilacının etken maddesinin platform üyesi üniversite hocamız ve firmamızca birlikte geliştirilen yerli ve milli sentez yöntemi ile hammaddeden başlayarak ruhsatlı bir ticari ürüne dönüşümü bu başarının örneklerindendir. Yine platform üyelerimizin aşı geliştirme çalışmaları kapsamında, yenilikçi 2 aşı adayımız hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Yakın zamanda platformun diğer ilaç ve aşı geliştirme projelerimizde de hedeflenen ve beklenen sonuçlara ulaşmak üzere var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

Geliştirilen çalışma modelinin sadece Türkiye için değil, Avrupa Birliği dahil olmak üzere birçok ülke için örnek model oluşturduğuna dikkati çeken Mandal, bu modeli Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen zirvede Türkiye'yle Malezya, Endonezya ve Pakistan arasında oluşturulan Mükemmeliyet Merkezi çalışmalarına da taşıyarak önderlik yaptıklarını anlattı.

Mandal, çok yönlü sorunlara çok yönlü çözümler oluşturacak şekilde disiplinleri aşan yaklaşımları artırdıklarını belirterek "Kurumumuzun stratejik iş birliklerini güçlendiren fırsatları birlikte oluşturuyoruz. Bugün imzalayacağımız iki yeni protokolle de yeni iş birlikleri ve başarılar elde edeceğiz." dedi.

Türkiye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 18:19

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜBİTAK mükemmeliyet merkezleri açıldı - Son Dakika

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