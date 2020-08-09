TÜBİTAK mükemmeliyet merkezleri açıldı - Son Dakika
TÜBİTAK mükemmeliyet merkezleri açıldı
TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezlerinden detaylar Merkezlere bağlanarak bilgi alınması Kurdele kesimin ve hediye takdiminin yapılması KOCAELİ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'ne katıldı.
TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezlerinden detaylar
Merkezlere bağlanarak bilgi alınması
Kurdele kesimin ve hediye takdiminin yapılması KOCAELİ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'ne katıldı.
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10.08.2020 01:37:25. #1.12#
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